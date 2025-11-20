Васильев объяснил, почему в олимпийском перемирии нет смысла

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Рассматривать признание олимпийского перемирия на время Игр-2026 может иметь смысл только в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) выделит российским спортсменам дополнительные лицензии на участие в этих соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный победитель Игр по биатлону Дмитрий Васильев.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году. На данный момент из россиян на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Олимпийское перемирие не является обязательной для исполнения юридической процедурой. И МОК не обязан ее выполнять. Но надо учитывать, что Кирсти Ковентри является последовательным президентом МОК и старается осуществить все свои заявления. Ей будет сложно принять сейчас какие-то решение, но, возможно, оно будет сделано. Другое дело, что оно никак не отразится на участии наших спортсменов в Олимпиаде, ведь лицензии надо было получать раньше, а у нас такой возможности не было", - сказал Васильев.
"МОК в лице Ковентри может принять иное решение - выдать кому-то из наших атлетов персональные приглашения для участия в Олимпийских играх. А без этого никто ничего делать не будет, ведь любое перемирие – это возможность для передышки и перегруппировки войск. Можно пойти на этот шаг, если в отношении наших спортсменов будет принято какое-то позитивное решение. А проводить его в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить. Нам надо выставлять свои контрусловия", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.