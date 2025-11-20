Рейтинг@Mail.ru
Васильев объяснил, почему в олимпийском перемирии нет смысла
13:34 20.11.2025
Васильев объяснил, почему в олимпийском перемирии нет смысла
дмитрий васильев
международный олимпийский комитет (мок)
кирсти ковентри
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
2025
Новости
дмитрий васильев, международный олимпийский комитет (мок), кирсти ковентри, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Дмитрий Васильев, Международный олимпийский комитет (МОК), Кирсти Ковентри, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Васильев объяснил, почему в олимпийском перемирии нет смысла

Васильев: олимпийское перемирие имеет смысл, если России выделят квоты на Игры

Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Рассматривать признание олимпийского перемирия на время Игр-2026 может иметь смысл только в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) выделит российским спортсменам дополнительные лицензии на участие в этих соревнованиях, заявил РИА Новости двукратный победитель Игр по биатлону Дмитрий Васильев.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году. На данный момент из россиян на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Олимпийское перемирие не является обязательной для исполнения юридической процедурой. И МОК не обязан ее выполнять. Но надо учитывать, что Кирсти Ковентри является последовательным президентом МОК и старается осуществить все свои заявления. Ей будет сложно принять сейчас какие-то решение, но, возможно, оно будет сделано. Другое дело, что оно никак не отразится на участии наших спортсменов в Олимпиаде, ведь лицензии надо было получать раньше, а у нас такой возможности не было", - сказал Васильев.
"МОК в лице Ковентри может принять иное решение - выдать кому-то из наших атлетов персональные приглашения для участия в Олимпийских играх. А без этого никто ничего делать не будет, ведь любое перемирие – это возможность для передышки и перегруппировки войск. Можно пойти на этот шаг, если в отношении наших спортсменов будет принято какое-то позитивное решение. А проводить его в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить. Нам надо выставлять свои контрусловия", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Представитель МИД объяснил допуск атлетов Израиля двойными стандартами
20 ноября, 12:10
 
Дмитрий ВасильевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Кирсти КовентриЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
