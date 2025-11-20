"Торпедо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего игрока

Встреча, которая прошла в четверг в Нижнем Новгороде, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). В составе "Торпедо" шайбы забросили Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и 17-летний Виктор Федоров (48), для которого этот гол стал первым в лиге. У гостей отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).
"Торпедо" набрало 41 очко и поднялось на второе место в таблице Западной конференции, где "Спартак" с 30 баллами идет на седьмой позиции. В следующем матче нижегородцы 28 ноября примут минское "Динамо", а московская команда сыграет с белорусским клубом 22 ноября на выезде.
