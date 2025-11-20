Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего игрока - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:00 20.11.2025 (обновлено: 01:01 21.11.2025)
https://ria.ru/20251120/torpedo-2056444364.html
"Торпедо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего игрока
"Торпедо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего игрока - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
"Торпедо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего игрока
Нижегородское "Торпедо" нанесло поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-20T22:00:00+03:00
2025-11-21T01:01:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
александр яремчук
иван морозов
виктор федоров
спартак (москва)
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881958085_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4a3fcf6b88a06c0dc86ec236729d7820.jpg
/20251120/spayk-2056436166.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881958085_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_b6672d53ddbede8bad3c3339df8acac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), александр яремчук, иван морозов, виктор федоров, спартак (москва), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Александр Яремчук, Иван Морозов, Виктор Федоров, Спартак (Москва), Динамо (Минск)
"Торпедо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего игрока

"Торпедо" дома обыграло "Спартак" в матче КХЛ благодаря голу 17-летнего Федорова

© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков
Защитник Торпедо Богдан Конюшков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" нанесло поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Торпедо НН
4 : 3
Спартак Москва
09:12 • Александр Яремчук
(Егор Виноградов)
28:13 • Василий Атанасов
(Даниил Журавлев)
45:22 • Богдан Конюшков
(Никита Шавин, Даниил Журавлев)
47:04 • Viktor Fyodorov
(Василий Атанасов)
33:01 • Danil Pivchulin
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
38:55 • Ivan Ryabov
(Джоуи Кин, Егор Филин)
51:14 • Иван Морозов
(Кристиан Ярош, Джоуи Кин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в четверг в Нижнем Новгороде, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). В составе "Торпедо" шайбы забросили Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и 17-летний Виктор Федоров (48), для которого этот гол стал первым в лиге. У гостей отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).
"Торпедо" набрало 41 очко и поднялось на второе место в таблице Западной конференции, где "Спартак" с 30 баллами идет на седьмой позиции. В следующем матче нижегородцы 28 ноября примут минское "Динамо", а московская команда сыграет с белорусским клубом 22 ноября на выезде.
Сотрудник полиции со служебной собакой на станции Октябрьское поле перед началом несанкционированного Русского марша в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
20 ноября, 21:18
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Александр ЯремчукИван МорозовВиктор ФедоровХК Спартак (Москва)Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала