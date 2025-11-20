https://ria.ru/20251120/spayk-2056436166.html
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
Служебная собака МВД Белоруссии укусила капитана московского ЦСКА Павла Карнаухова и капитана минского "Динамо" Андрея Стася перед матчем регулярного чемпионата РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Милицейский пес ухватил за перчатку хоккеиста перед матчем КХЛ в Минске
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Служебная собака МВД Белоруссии укусила капитана московского ЦСКА Павла Карнаухова и капитана минского "Динамо" Андрея Стася перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Динамо" принимает ЦСКА в четверг в Минске. Перед матчем, посвященным Всемирному дню домашних животных, лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Спайк проводили символическое вбрасывание.
Перед вбрасыванием собака в поисках шайбы укусила за перчатку Карнаухова, а уже после церемонии вцепилась также в перчатку Стася. Сотруднице милиции пришлось приложить усилия, чтобы оттащить пса.