Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Хоккей
Хоккей
 
21:18 20.11.2025 (обновлено: 00:59 21.11.2025)
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ
Служебная собака МВД Белоруссии укусила капитана московского ЦСКА Павла Карнаухова и капитана минского "Динамо" Андрея Стася перед матчем регулярного чемпионата РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Милицейская собака покусала хоккеистов перед матчем КХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Служебная собака МВД Белоруссии укусила капитана московского ЦСКА Павла Карнаухова и капитана минского "Динамо" Андрея Стася перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Динамо" принимает ЦСКА в четверг в Минске. Перед матчем, посвященным Всемирному дню домашних животных, лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Спайк проводили символическое вбрасывание.
Перед вбрасыванием собака в поисках шайбы укусила за перчатку Карнаухова, а уже после церемонии вцепилась также в перчатку Стася. Сотруднице милиции пришлось приложить усилия, чтобы оттащить пса.
"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
