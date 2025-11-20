https://ria.ru/20251120/samsonov-2056160459.html
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй
Вратарь "Сочи" Илья Самсонов в ближайшее время вернется в строй после травмы, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T00:55:00+03:00
2025-11-20T00:55:00+03:00
2025-11-20T00:55:00+03:00
хоккей
спорт
илья самсонов
дмитрий михайлов
вашингтон кэпиталз
вегас голден найтс
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056160137_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_c046028aa5e8a1107180eb9ded941eee.jpg
/20251119/match-2056140192.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056160137_0:39:1024:807_1920x0_80_0_0_cc94e33ddd06a5e13a333f8321745d4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, илья самсонов, дмитрий михайлов, вашингтон кэпиталз, вегас голден найтс, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Самсонов, Дмитрий Михайлов, Вашингтон Кэпиталз, Вегас Голден Найтс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй
Михайлов сообщил, что вратарь "Сочи" Самсонов вернется в строй в ближайших играх