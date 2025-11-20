Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:55 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/samsonov-2056160459.html
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй
Вратарь "Сочи" Илья Самсонов в ближайшее время вернется в строй после травмы, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T00:55:00+03:00
2025-11-20T00:55:00+03:00
хоккей
спорт
илья самсонов
дмитрий михайлов
вашингтон кэпиталз
вегас голден найтс
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056160137_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_c046028aa5e8a1107180eb9ded941eee.jpg
/20251119/match-2056140192.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056160137_0:39:1024:807_1920x0_80_0_0_cc94e33ddd06a5e13a333f8321745d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья самсонов, дмитрий михайлов, вашингтон кэпиталз, вегас голден найтс, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Самсонов, Дмитрий Михайлов, Вашингтон Кэпиталз, Вегас Голден Найтс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер "Сочи" рассказал, когда Самсонов вернется в строй

Михайлов сообщил, что вратарь "Сочи" Самсонов вернется в строй в ближайших играх

© Соцсети ХК "Сочи"Илья Самсонов
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Соцсети ХК "Сочи"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вратарь "Сочи" Илья Самсонов в ближайшее время вернется в строй после травмы, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Михайлов.
Бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" Самсонов 1 ноября подписал контракт с "Сочи" на два сезона. Последний раз Самсонов выходил на лед в составе сочинской команды 12 ноября в матче против "Торпедо" (5:3).
"Когда ждать возвращения Самсонова? Мы рассчитываем на ближайшие игры. Календарь сейчас очень напряженный. Илья, не имея игровой практики и серьезной подготовки, с листа вошел в игру. Динамика положительная, поэтому надеемся, что в ближайших матчах он уже будет в строю", - цитирует Михайлова сайт лиги.
В среду "Сочи" со счетом 2:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
19 ноября, 21:51
 
ХоккейСпортИлья СамсоновДмитрий МихайловВашингтон КэпиталзВегас Голден НайтсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала