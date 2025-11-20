Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
16:46 20.11.2025
PFL анонсировал бой Усмана Нурмагомедова
PFL анонсировал бой Усмана Нурмагомедова
Усман Нурмагомедов встретится с англичанином Алфи Дэвисом в главном бою турнира серии Профессиональной бойцовской лиги (PFL) Road to Dubai
PFL анонсировал бой Усмана Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов будет защищать титул PFL 7 февраля в поединке против Дэвиса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Усман Нурмагомедов встретится с англичанином Алфи Дэвисом в главном бою турнира серии Профессиональной бойцовской лиги (PFL) Road to Dubai, сообщают организаторы в соцсети Х.
В поединке, который пройдет 7 февраля в Дубае, на кону будет титул чемпиона в легком весе, который принадлежит двоюродному брату члена Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
В октябре непобежденный Усман Нурмагомедов в четвертый раз защитил чемпионский титул PFL в легком весе, победив судейским решением ирландца Пола Хьюза. В активе 27-летнего бойца 20 побед и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. На счету 33-летнего Дэвиса 20 побед при пяти поражениях и одной ничьей. В этом году англичанин стал победителем Гран-при PFL в легком весе.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Махачев снова стал первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий
18 ноября, 15:27
 
Единоборства
 
