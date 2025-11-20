Рейтинг@Mail.ru
Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича
20.11.2025
12:54 20.11.2025
Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича
Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича
Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что в команде ничего не изменилось после ухода серба Деяна Станковича с поста главного тренера.
футбол
спорт
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
руслан литвинов
россия
россия
Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича

Литвинов: после ухода Станковича ничего не поменялось

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что в команде ничего не изменилось после ухода серба Деяна Станковича с поста главного тренера.
"Спартак" 11 ноября объявил о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство клуба выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
"Ребята попрощались, нам же не удалось. Думаю, напишем ему слова благодарности. Отрезок с любым тренером важен для развития. Если говорить в общем, ничего не поменялось. Есть маленькие изменения, доработки, но кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби не так много", - заявил журналистам Литвинов после тренировки команды.
"Спартак" 22 ноября примет ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16:45 мск.
Семин назвал главную ошибку Станковича
