Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича

"Ребята попрощались, нам же не удалось. Думаю, напишем ему слова благодарности. Отрезок с любым тренером важен для развития. Если говорить в общем, ничего не поменялось. Есть маленькие изменения, доработки, но кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби не так много", - заявил журналистам Литвинов после тренировки команды.