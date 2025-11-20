Машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Автомобиль, который принадлежит футболисту кипрского "Ариса" Александру Кокорину, чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона футбольного клуба ЦСКА в Москве, сообщает Telegram-канале Life.

По информации портала, нарушение зафиксировала камера при помощи искусственного интеллекта, который начали внедрять в Москве. Машина Кокорина не пропустила пешеходов на переходе на улице Куусинена. Две женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться из-за того, что на них чуть не наехала иномарка футболиста. Водитель не стал останавливаться и поехал дальше.

За данное нарушение Кокорину был выписан штраф в размере 1,5 тысяч рублей. Всего за последний месяц было зарегистрировано 38 штрафов с участием машины игрока на общую сумму 50 тысяч рублей. За все время владения авто на счету футболиста 1549 штрафов на сумму почти 1,7 млн рублей.