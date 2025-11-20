Рейтинг@Mail.ru
Машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве, пишут СМИ
Футбол
 
09:10 20.11.2025
Машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве, пишут СМИ
Машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве, пишут СМИ
Автомобиль, который принадлежит футболисту кипрского "Ариса" Александру Кокорину, чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона футбольного клуба ЦСКА в Москве, РИА Новости Спорт, 20.11.2025
футбол
александр кокорин
вокруг спорта
/20251015/kokorin-2048339831.html
александр кокорин, вокруг спорта
Футбол, Александр Кокорин, Вокруг спорта
Машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве, пишут СМИ

Life: машина Кокорина чуть не сбила двух женщин в Москве

Футболист ФК "Арис" Александр Кокорин
Футболист ФК Арис Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Соцсети ФК "Арис"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Автомобиль, который принадлежит футболисту кипрского "Ариса" Александру Кокорину, чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона футбольного клуба ЦСКА в Москве, сообщает Telegram-канале Life.
По информации портала, нарушение зафиксировала камера при помощи искусственного интеллекта, который начали внедрять в Москве. Машина Кокорина не пропустила пешеходов на переходе на улице Куусинена. Две женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться из-за того, что на них чуть не наехала иномарка футболиста. Водитель не стал останавливаться и поехал дальше.
За данное нарушение Кокорину был выписан штраф в размере 1,5 тысяч рублей. Всего за последний месяц было зарегистрировано 38 штрафов с участием машины игрока на общую сумму 50 тысяч рублей. За все время владения авто на счету футболиста 1549 штрафов на сумму почти 1,7 млн рублей.
Кокорину 34 года. Он выступает за "Арис" с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Ранее россиянин выступал за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит", "Сочи", московский "Спартак" и итальянскую "Фиорентину". Также в его активе 48 матчей и 12 голов в составе сборной России.
Футбол. РПЛ. Матч Химки - Спартак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Кокорин: "Спартак" подписал меня, чтобы плюнуть в лицо "Зениту"
15 октября, 11:07
 
ФутболАлександр КокоринВокруг спорта
 
