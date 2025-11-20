Рейтинг@Mail.ru
Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030 - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
23:43 20.11.2025 (обновлено: 01:04 21.11.2025)
Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030
Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030
Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030

Олимпийский чемпион лыжник Клебо заявил, что намерен выступать до Игр 2030 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЙоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
"Изначально я составил план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года", - цитирует Клебо langrenn.com.
На вопрос о причинах таких сроков лыжник ответил: "Пять лет - это как раз до следующих Олимпийских игр".
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, четырехкратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей).
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Сплошной допинг": Васильев высмеял Клебо, одобрившего недопуск россиян
22 октября, 12:39
 
