Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030
2025-11-20T23:43:00+03:00
2025-11-20T23:43:00+03:00
2025-11-21T01:04:00+03:00
лыжные гонки
спорт
йоханнес хёсфлот клебо
кубок мира по лыжным гонкам
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
«
"Изначально я составил план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года", - цитирует Клебо langrenn.com.
На вопрос о причинах таких сроков лыжник ответил: "Пять лет - это как раз до следующих Олимпийских игр".
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, четырехкратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей).