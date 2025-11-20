Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

« "Изначально я составил план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года", - цитирует Клебо langrenn.com.

На вопрос о причинах таких сроков лыжник ответил: "Пять лет - это как раз до следующих Олимпийских игр".