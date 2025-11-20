Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" на своем льду в серии буллитов обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" (24 очка) выиграла третий матч подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Каролина" (28 очков) лидирует в Столичном дивизионе.