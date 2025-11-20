Рейтинг@Mail.ru
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:02 20.11.2025
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" на своем льду в серии буллитов обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.11.2025
спорт, кирилл капризов, мэттью болди, матс цуккарелло, миннесота уайлд, каролина харрикейнз, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Мэттью Болди, Матс Цуккарелло, Миннесота Уайлд, Каролина Харрикейнз, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ

Два ассиста Юрова и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Каролину"

© Фото : twitter.com/mwildprХоккеисты "Миннесоты Уайлд"
Хоккеисты Миннесоты Уайлд - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : twitter.com/mwildpr
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" на своем льду в серии буллитов обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Брок Фабер (2-я минута), Мэттью Болди (12) и Матс Цуккарелло (41). Победный буллит реализовал Болди. У "Каролины" две шайбы забросил Джексон Блэйк (35), также отличился Себастьян Ахо (47).
20 ноября 2025 • начало в 05:30
Закончен (Б)
Миннесота
4 : 31:0
Каролина
01:54 • Брок Фабер
(Матс Цуккарелло, Данила Юров)
11:46 • Мэттью Болди
40:15 • Матс Цуккарелло
(Кирилл Капризов, Данила Юров)
65:01 • Мэттью Болди (П)
34:03 • Jackson Blake
(Шон Уокер, Логан Станковен)
46:34 • Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
58:54 • Jackson Blake
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров записал на свой счет две результативные передачи, его соотечественник и одноклубник Кирилл Капризов отметился одним голевым пасом. Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников также отдал результативную передачу.
"Миннесота" (24 очка) выиграла третий матч подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Каролина" (28 очков) лидирует в Столичном дивизионе.
В другом матче дня "Калгари Флэймз" на выезде обыграл "Баффало Сэйбрз" со счетом 6:2 (2:0, 0:2, 4:0), а "Бостон Брюинз" в гостях проиграл "Анахайм Дакс" со счетом 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). Защитник "Бостона" Никита Задоров отдал голевой пас.
Овечкин забил 904-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
20 ноября, 03:20
 
ХоккейСпортКирилл КапризовМэттью БолдиМатс ЦуккареллоМиннесота УайлдКаролина ХаррикейнзКалгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
