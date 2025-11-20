Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" на своем льду в серии буллитов обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Брок Фабер (2-я минута), Мэттью Болди (12) и Матс Цуккарелло (41). Победный буллит реализовал Болди. У "Каролины" две шайбы забросил Джексон Блэйк (35), также отличился Себастьян Ахо (47).
20 ноября 2025 • начало в 05:30
Закончен (Б)
01:54 • Брок Фабер
11:46 • Мэттью Болди
40:15 • Матс Цуккарелло
65:01 • Мэттью Болди (П)
34:03 • Jackson Blake
(Шон Уокер, Логан Станковен)
46:34 • Себастьян Ахо
58:54 • Jackson Blake
Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров записал на свой счет две результативные передачи, его соотечественник и одноклубник Кирилл Капризов отметился одним голевым пасом. Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников также отдал результативную передачу.
"Миннесота" (24 очка) выиграла третий матч подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Каролина" (28 очков) лидирует в Столичном дивизионе.
В другом матче дня "Калгари Флэймз" на выезде обыграл "Баффало Сэйбрз" со счетом 6:2 (2:0, 0:2, 4:0), а "Бостон Брюинз" в гостях проиграл "Анахайм Дакс" со счетом 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). Защитник "Бостона" Никита Задоров отдал голевой пас.
Овечкин забил 904-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
20 ноября, 03:20