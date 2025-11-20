Рейтинг@Mail.ru
13:50 20.11.2025
Гусев назвал тренера, которого считает своим учителем
Гусев назвал тренера, которого считает своим учителем
Гусев назвал тренера, которого считает своим учителем

Гусев заявил, что Газзаев - первый человек, к кому он обращается, когда трудно

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев рассказал журналистам, что считает себя учеником заслуженного тренера России Валерия Газзаева и всегда обращается к нему, когда трудно.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо". Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
"Я понимаю, что мне второй раз предоставляется шанс. Наверное, это мой тренерский путь. Абсолютно точно я ученик Валерия Георгиевича Газзаева. Даже больше. Я с ним постоянно на связи, постоянно советуюсь с ним. Это родной мне человек. Когда мне что-то непонятно или трудно, это первый человек, к которому я обращаюсь", - сказал Гусев.
Гусеву 48 лет, он уже исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички, затем вошел в июне в тренерский штаб Карпина. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 32 матча за сборную России.
Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо"
20 ноября, 13:48
 
ФутболРолан ГусевВалерий ГаззаевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
