Гусев назвал тренера, которого считает своим учителем

«

"Я понимаю, что мне второй раз предоставляется шанс. Наверное, это мой тренерский путь. Абсолютно точно я ученик Валерия Георгиевича Газзаева. Даже больше. Я с ним постоянно на связи, постоянно советуюсь с ним. Это родной мне человек. Когда мне что-то непонятно или трудно, это первый человек, к которому я обращаюсь", - сказал Гусев.