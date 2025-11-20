Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо"

«

"Все будет зависеть от нас, от результата, от решения руководства. Я где-то читал, что меня оставят на должности, если будет четыре победы в последующих матчах. Но чтобы добиваться трофеев, брать чемпионство, надо от 20 до 24 матчей выигрывать. Что касается победы в четырех играх подряд, то мы только подправим турнирное положение", - сказал Гусев после тренировки в ответ на вопрос о том, рассчитывает ли он закрепиться в качестве главного тренера "Динамо".