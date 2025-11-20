Рейтинг@Mail.ru
Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:48 20.11.2025 (обновлено: 13:57 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/gusev-2056299517.html
Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо"
Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев сказал журналистам, что решение о его назначении на пост главного... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T13:48:00+03:00
2025-11-20T13:57:00+03:00
футбол
ролан гусев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83527/04/835270434_0:214:2822:1801_1920x0_80_0_0_c6e87d139282e23a299aa32f2eabd0b0.jpg
/20251120/romanov-2056297993.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83527/04/835270434_69:0:2753:2013_1920x0_80_0_0_89f571aab4365f004a2cb152b6d26a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ролан гусев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Ролан Гусев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо"

Тренер "Динамо" Гусев заявил, что решение о его назначении зависит от результата

© РИА Новости / Алексей Беликов | Перейти в медиабанкРолан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Беликов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев сказал журналистам, что решение о его назначении на пост главного тренера клуба будет зависеть от результатов команды и решения руководства.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо". Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
«
"Все будет зависеть от нас, от результата, от решения руководства. Я где-то читал, что меня оставят на должности, если будет четыре победы в последующих матчах. Но чтобы добиваться трофеев, брать чемпионство, надо от 20 до 24 матчей выигрывать. Что касается победы в четырех играх подряд, то мы только подправим турнирное положение", - сказал Гусев после тренировки в ответ на вопрос о том, рассчитывает ли он закрепиться в качестве главного тренера "Динамо".
"Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей. До ухода на зимний перерыв столичной команде в чемпионате России предстоит встретится с махачкалинским "Динамо" (23 ноября), грозненским "Ахматом" (30 ноября) и московским "Спартаком" (6 декабря).
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Романов рассказал о настрое "Спартака" на дерби с ЦСКА
20 ноября, 13:45
 
ФутболРолан ГусевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала