Гусев рассказал, в каком случае его назначат главным тренером "Динамо"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев сказал журналистам, что решение о его назначении на пост главного тренера клуба будет зависеть от результатов команды и решения руководства.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо". Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
«
"Все будет зависеть от нас, от результата, от решения руководства. Я где-то читал, что меня оставят на должности, если будет четыре победы в последующих матчах. Но чтобы добиваться трофеев, брать чемпионство, надо от 20 до 24 матчей выигрывать. Что касается победы в четырех играх подряд, то мы только подправим турнирное положение", - сказал Гусев после тренировки в ответ на вопрос о том, рассчитывает ли он закрепиться в качестве главного тренера "Динамо".
"Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей. До ухода на зимний перерыв столичной команде в чемпионате России предстоит встретится с махачкалинским "Динамо" (23 ноября), грозненским "Ахматом" (30 ноября) и московским "Спартаком" (6 декабря).
20 ноября, 13:45