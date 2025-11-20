Рейтинг@Mail.ru
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:40 20.11.2025 (обновлено: 15:41 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/chm-2056342656.html
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026
Сборная Боливии по футболу встретится с командой Суринама в межконтинентальном стыковом матче за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2026 года в... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T15:40:00+03:00
2025-11-20T15:41:00+03:00
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
др конго
боливия
ирак
новая каледония
ямайка
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284511_0:236:1077:841_1920x0_80_0_0_0e4f665799127eb72dd0157667fd6572.jpg
/20251120/aktyurkoglu-2056338977.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284511_0:135:1077:942_1920x0_80_0_0_8b940c55d04860f919c58496b9a05f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
чемпионат мира по футболу 2026, др конго, боливия, ирак, новая каледония, ямайка, спорт
Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, ДР Конго, Боливия, Ирак, Новая Каледония, Ямайка, Спорт
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026

Сборные Боливии и Суринама сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Соцсети турнира
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Боливии по футболу встретится с командой Суринама в межконтинентальном стыковом матче за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Ранее определились 42 из 48 команды-участницы. Еще четыре путевки будут разыграны в зоне УЕФА в европейских стыках. В межконтинентальных стыковых матчах сборные поборются за две путевки.
Победитель встречи между командами Боливии и Суринама на пути два встретится с командой Ирака.
На пути один сборная ДР Конго встретится с победителем матча между командами Новой Каледонии и Ямайки. Все матчи пройдут в промежутке с 23 по 31 марта 2026 года
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Футболист Фенербахче Керем Актюркоглу - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Турецкого футболиста будут судить из-за публикаций в стиле "Гарри Поттера"
20 ноября, 15:33
 
ФутболЧемпионат мира по футболу 2026ДР КонгоБоливияИракНовая КаледонияЯмайкаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала