Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Боливии по футболу встретится с командой Суринама в межконтинентальном стыковом матче за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее определились 42 из 48 команды-участницы. Еще четыре путевки будут разыграны в зоне УЕФА в европейских стыках. В межконтинентальных стыковых матчах сборные поборются за две путевки.

Победитель встречи между командами Боливии и Суринама на пути два встретится с командой Ирака.

На пути один сборная ДР Конго встретится с победителем матча между командами Новой Каледонии и Ямайки. Все матчи пройдут в промежутке с 23 по 31 марта 2026 года