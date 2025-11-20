https://ria.ru/20251120/chm-2056342656.html
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Боливии по футболу встретится с командой Суринама в межконтинентальном стыковом матче за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Ранее определились 42 из 48 команды-участницы. Еще четыре путевки будут разыграны в зоне УЕФА в европейских стыках. В межконтинентальных стыковых матчах сборные поборются за две путевки.
Победитель встречи между командами Боливии и Суринама на пути два встретится с командой Ирака.
На пути один сборная ДР Конго встретится с победителем матча между командами Новой Каледонии и Ямайки. Все матчи пройдут в промежутке с 23 по 31 марта 2026 года
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.