Более 200 борцов из разных стран состязались на турнире в Якутске
2025-11-20T11:58:00+03:00
ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Более 200 борцов из России и 11 зарубежных стран состязались в Якутске на XVI Международном турнире памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина, сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в своем Telegram-канале.
XVI Международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина прошел в спорткомплексе "Триумф" в Якутске с 15-16 ноября. Соревнование проводилось при поддержке главы Якутии, президента Федерации спортивной борьбы республики Айсена Николаева.
"Соревнования собрали более 200 сильнейших атлетов из 11 зарубежных государств и 12 регионов страны. Дмитрий Петрович Коркин – наставник, учитель, тренер, который открыл дорогу многим поколениям якутских борцов. Благодаря его вкладу в развитие этого вида спорта сегодня якутская школа борьбы продолжает славные традиции", - отметил полпред ДФО.
Трутнев добавил, что в 2028 году республика будет отмечать 100-летие со дня рождения Коркина. "Глава республики подписал указ о проведении юбилейных мероприятий, посвящённых памяти великого тренера", - сообщил он.