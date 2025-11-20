https://ria.ru/20251120/basketbol-2056201819.html
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину
/20250711/demin-2028669961.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" отмечают феноменальные качества российского защитника Егора Демина.
Ранее Демин стал первым игроком в истории НБА, начавшим карьеру в лиге с 20 трехочковых бросков без единой попытки совершить двухочковый.
"Пока рано оценивать Егора, несмотря на то что он 19-летний высоко задрафтованный игрок. По приглашению "Бруклина" я ездил в Макао, встречался с Деминым, с тренером, с работниками клуба. Они говорят, что его талант, тело и трудолюбие просто феноменальны, но необходимо время. У него есть все: длинная кисть, хороший бросок, чтение игры. Просто нужно время", - сказал Кущенко.
"Если сравнить Егора с первым номером драфта, то тело Купера Флэгга развивается намного быстрее, афроамериканцы также другой мышечной истории. Они намного быстрее. Что сегодня НБА? Это высочайший атлетизм. Егор в этой программе, за этот сезон его талант раскроют, сделают его более атлетичным. Более того, он не подвержен истории, когда люди, получив контракт, ловят звезду. Он настолько трудолюбив, что, думаю, мы должны с вами получить нового русского парня надолго в лучшей лиге и, конечно, в сборной", - добавил собеседник агентства.