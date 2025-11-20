Рейтинг@Mail.ru
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:17 20.11.2025 (обновлено: 09:31 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/basketbol-2056201819.html
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" отмечают феноменальные... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T09:17:00+03:00
2025-11-20T09:31:00+03:00
баскетбол
спорт
сергей кущенко
егор демин
бруклин нетс
нба
купер флэгг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982397281_35:29:1400:797_1920x0_80_0_0_7da943b30e03ce7d20aafc09274646d8.jpg
/20250711/demin-2028669961.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982397281_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7dd0f90373951792c2e66a21cbf5aef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей кущенко, егор демин, бруклин нетс, нба, купер флэгг
Баскетбол, Спорт, Сергей Кущенко, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА, Купер Флэгг
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину

Кущенко: в "Бруклине" отмечают феноменальные качества Демина

© Фото : Социальные сети ДеминаЕгор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Социальные сети Демина
Егор Демин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" отмечают феноменальные качества российского защитника Егора Демина.
Ранее Демин стал первым игроком в истории НБА, начавшим карьеру в лиге с 20 трехочковых бросков без единой попытки совершить двухочковый.
«
"Пока рано оценивать Егора, несмотря на то что он 19-летний высоко задрафтованный игрок. По приглашению "Бруклина" я ездил в Макао, встречался с Деминым, с тренером, с работниками клуба. Они говорят, что его талант, тело и трудолюбие просто феноменальны, но необходимо время. У него есть все: длинная кисть, хороший бросок, чтение игры. Просто нужно время", - сказал Кущенко.
"Если сравнить Егора с первым номером драфта, то тело Купера Флэгга развивается намного быстрее, афроамериканцы также другой мышечной истории. Они намного быстрее. Что сегодня НБА? Это высочайший атлетизм. Егор в этой программе, за этот сезон его талант раскроют, сделают его более атлетичным. Более того, он не подвержен истории, когда люди, получив контракт, ловят звезду. Он настолько трудолюбив, что, думаю, мы должны с вами получить нового русского парня надолго в лучшей лиге и, конечно, в сборной", - добавил собеседник агентства.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Русский гигант ворвался в НБА: что Америка увидела в первой игре Демина
11 июля, 19:35
 
БаскетболСпортСергей КущенкоЕгор ДеминБруклин НетсНБАКупер Флэгг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала