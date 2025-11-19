https://ria.ru/20251119/vodnik-2056142000.html
"Водник" разгромил казанское "Динамо" в матче чемпионата России
Архангельский "Водник" одержал разгромную победу над казанским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T21:58:00+03:00
2025-11-19T21:58:00+03:00
2025-11-19T21:58:00+03:00
спорт
россия
архангельск
водник
волга
чемпионат россии по хоккею с мячом
россия
архангельск
спорт, россия, архангельск, водник, волга, чемпионат россии по хоккею с мячом
"Водник" разгромил казанское "Динамо" в матче чемпионата России
«Водник» со счетом 12:3 обыграл казанское «Динамо» в матче ЧР