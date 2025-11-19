Рейтинг@Mail.ru
"Водник" разгромил казанское "Динамо" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
21:58 19.11.2025
"Водник" разгромил казанское "Динамо" в матче чемпионата России
"Водник" разгромил казанское "Динамо" в матче чемпионата России
Архангельский "Водник" одержал разгромную победу над казанским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
спорт
россия
архангельск
водник
волга
чемпионат россии по хоккею с мячом
спорт, россия, архангельск, водник, волга, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Россия, Архангельск, Водник, Волга, Чемпионат России по хоккею с мячом
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Архангельский "Водник" одержал разгромную победу над казанским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Архангельске завершилась победой хозяев со счетом 12:3. В составе победителей отличились Андрей Долгих (39-я минута), Данил Кузьмин (63), хет-трик оформил Роман Ананьин (56, 68, 87), шесть голов забил Евгений Дергаев (4, 26, 49, 51, 59, 73). За "Динамо" мячи забили Алексей Торгонский (54) и Рустам Тургунов (63, 90). Также мяч в свои ворота отправил игрок казанцев Игорь Батманов на 41-й минуте.
"Водник" одержал победу в трех матчах со старта сезона, на счету казанского "Динамо" одна ничья и одно поражение.
В другом матче московское "Динамо" в гостях обыграло ульяновскую "Волгу" со счетом 6:3.
Хоккеисты СКА-Нефтяника радуются забитому мячу - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"СКА-Нефтяник" победил "СКА - Уральский трубник" в матче ЧР по бенди
