Васильев не верит словам Фуркада о желании помочь с допуском России
Биатлон
Биатлон
 
16:58 19.11.2025 (обновлено: 17:14 19.11.2025)
Васильев не верит словам Фуркада о желании помочь с допуском России
Васильев не верит словам Фуркада о желании помочь с допуском России - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Васильев не верит словам Фуркада о желании помочь с допуском России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не верит словам шестикратного победителя Игр француза Мартена Фуркада о... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
биатлон
спорт
виктор майгуров
международный олимпийский комитет (мок)
союз биатлонистов россии (сбр)
международный союз биатлонистов (ibu)
дмитрий васильев
мартен фуркад
Васильев не верит словам Фуркада о желании помочь с допуском России

Васильев: не поверю Фуркаду, пока он действительно не сделает что-то полезное

Дмитрий Васильев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не верит словам шестикратного победителя Игр француза Мартена Фуркада о желании помочь с допуском россиян на международную арену.
В среду президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Фуркад хочет быть посредником в переговорах между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным союзом биатлонистов (IBU) по возвращению российских спортсменов на международную арену.
«
"Здесь задействованы слишком большие фигуры. И решать, кто будет посредником, - точно не его задача. Он лишь высказал мнение, что готов к этой роли. Но решения, конечно, будут принимать совершенно другие люди. Хотя сам факт того, что об этом начинают говорить даже такие люди, как Фуркад, который в свое время столько наговорил про Россию и про (Александра) Логинова, - это, возможно, хороший знак. Будем надеяться, что лед тронулся. Хотя, откровенно говоря, я не очень верю в искренность Фуркада. Скорее всего, это попытка набрать очков или создать нужный образ в его новом статусе - статусе члена спортивной комиссии МОК. Ему же надо демонстрировать, что он там делает. Вот, видимо, он и демонстрирует", - сказал Васильев.
"Дай бог, чтобы я ошибался, но пока я не верю в его искренность после всего, что он говорил о России. Возможно, его мнение и изменилось, но, чтобы подтвердить искренность, нужны дела, а не слова. Пока - только слова. Если он сделает что-то действительно полезное, тогда да, тогда можно будет поверить. Но сейчас оснований мало", - отметил собеседник агентства.
Фуркад ранее в интервью L'Equipe заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены, не несущие ответственности за политические решения руководства страны, годами подвергаются наказанию. Француз входит в комиссию спортсменов МОК с февраля 2022 года. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года
19 ноября, 11:51
 
БиатлонСпортВиктор МайгуровМеждународный олимпийский комитет (МОК)Союз биатлонистов России (СБР)Международный союз биатлонистов (IBU)Дмитрий ВасильевМартен Фуркад
 
