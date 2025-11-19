Васильев не верит словам Фуркада о желании помочь с допуском России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не верит словам шестикратного победителя Игр француза Мартена Фуркада о желании помочь с допуском россиян на международную арену.
В среду президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Фуркад хочет быть посредником в переговорах между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным союзом биатлонистов (IBU) по возвращению российских спортсменов на международную арену.
«
"Здесь задействованы слишком большие фигуры. И решать, кто будет посредником, - точно не его задача. Он лишь высказал мнение, что готов к этой роли. Но решения, конечно, будут принимать совершенно другие люди. Хотя сам факт того, что об этом начинают говорить даже такие люди, как Фуркад, который в свое время столько наговорил про Россию и про (Александра) Логинова, - это, возможно, хороший знак. Будем надеяться, что лед тронулся. Хотя, откровенно говоря, я не очень верю в искренность Фуркада. Скорее всего, это попытка набрать очков или создать нужный образ в его новом статусе - статусе члена спортивной комиссии МОК. Ему же надо демонстрировать, что он там делает. Вот, видимо, он и демонстрирует", - сказал Васильев.
"Дай бог, чтобы я ошибался, но пока я не верю в его искренность после всего, что он говорил о России. Возможно, его мнение и изменилось, но, чтобы подтвердить искренность, нужны дела, а не слова. Пока - только слова. Если он сделает что-то действительно полезное, тогда да, тогда можно будет поверить. Но сейчас оснований мало", - отметил собеседник агентства.
Фуркад ранее в интервью L'Equipe заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены, не несущие ответственности за политические решения руководства страны, годами подвергаются наказанию. Француз входит в комиссию спортсменов МОК с февраля 2022 года. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
