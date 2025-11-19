Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Италии по теннису обыграла команду Австрии в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу итальянцев. Маттео Берреттини обыграл Юрия Родионова (6:3, 7:6 (7:4)), Флавио Коболли одержал победу над Филипом Мисоличем (6:1, 6:3).
Davis Cup Finals, Final Stage
19 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
2 : 0
Кубок Дэвиса завершится 23 ноября. Итальянская сборная является победителем двух последних розыгрышей. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер не принимает участия в турнире.
В полуфинале сборная Италии сыграет с национальной командой Бельгии, которая в понедельник обыграла французов и впервые с 2017 года вышла в 1/2 финала турнира.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
