Футбол
Футбол
 
14:30 19.11.2025 (обновлено: 15:11 19.11.2025)
Семин не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола
юрий семин, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Юрий Семин, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
Юрий Семин
Юрий Семин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Юрий Семин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что главной проблемой отечественного футбола является не лимит на легионеров, а развитие детско-юношеского направления.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России Юрием Семиным, Валерием Газзаевым и Станиславом Черчесовым. По ее итогам министерство спорта РФ получило предложение об ограничении числа легионеров в командах РПЛ в заявке одной команды 8-9 иностранными игроками.
"Мы все время делаем акцент на лимите, но самая главная задача у этого совещания была другая. Главная задача - развитие детско-юношеского футбола, качества тренеров, а также то, почему бывшие футболисты не идут тренерами в спортивные школы. Лимит, может быть, играет какую-то роль, а может нет. Это искусственные моменты, которые мы в связи с обстоятельствами хотим поднять", - сказал Семин.
"Детско-юношеский футбол - главное для нас. Мы должны уделять внимание этому, чтобы более качественные и техничные игроки выходили из детско-юношеского футбола. Мы прекрасно понимаем, что не хватает техники и природной скорости. Не вижу, чтобы лимит был главной проблемой нашего футбола", - резюмировал главный тренер сборной России.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
Болельщики ФК Спартак - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В "Спартаке" заявили о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА
19 ноября, 13:46
 
ФутболЮрий СеминРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
