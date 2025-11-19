https://ria.ru/20251119/semin--2056016891.html
Семин не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола
Семин не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Семин не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что главной проблемой отечественного футбола является не лимит на легионеров,... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
футбол
юрий семин
российская премьер-лига (рпл)
спорт
юрий семин, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Юрий Семин, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
Семин не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола
Юрий Семин не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что главной проблемой отечественного футбола является не лимит на легионеров, а развитие детско-юношеского направления.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева
с бывшими главными тренерами сборной России Юрием Семиным
, Валерием Газзаевым
и Станиславом Черчесовым
. По ее итогам министерство спорта РФ получило предложение об ограничении числа легионеров в командах РПЛ
в заявке одной команды 8-9 иностранными игроками.
«
"Мы все время делаем акцент на лимите, но самая главная задача у этого совещания была другая. Главная задача - развитие детско-юношеского футбола, качества тренеров, а также то, почему бывшие футболисты не идут тренерами в спортивные школы. Лимит, может быть, играет какую-то роль, а может нет. Это искусственные моменты, которые мы в связи с обстоятельствами хотим поднять", - сказал Семин.
"Детско-юношеский футбол - главное для нас. Мы должны уделять внимание этому, чтобы более качественные и техничные игроки выходили из детско-юношеского футбола. Мы прекрасно понимаем, что не хватает техники и природной скорости. Не вижу, чтобы лимит был главной проблемой нашего футбола", - резюмировал главный тренер сборной России.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.