08:35 19.11.2025 (обновлено: 09:02 19.11.2025)
Российский защитник получил тяжелейшую травму во время матча НХЛ
Российский защитник получил тяжелейшую травму во время матча НХЛ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов получил травму на последних секундах матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".
"Айлендерс" на выезде обыграли "Даллас" со счетом 3:2. За полминуты до истечения третьего периода финский нападающий "Старз" Микко Рантанен на скорости толкнул Романова в спину в борт и въехал в него сзади. Россиянин смог подняться и покинуть лед только при помощи врача и одноклубника Кайла Палмьери. Рантанен получил матч-штраф. Главный тренер "Айлендерс" Патрик Руа очень эмоционально воспринял травму Романова и со скамейки гневно выкрикивал претензии соперникам. После матча он обвинил игроков "Далласа" в неуважении.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Даллас
2 : 3
Айлендерс
32:26 • Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегуин, Миро Хеисканен)
58:01 • Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегуин, Микко Рантанен)
30:31 • Калум Ричи
(Энтони Дюклер, Райан Пулок)
43:12 • Бо Хорват
(Кайл Палмиери, Эмиль Хейнеман)
47:38 • Кайл Палмиери
«
"Я надеюсь, с ним все будет в порядке. В настоящий момент я не знаю, что именно у него. Я горжусь тем, как наши ребята справились с ситуацией. Никому не было приятно видеть, что наш игрок получает такую травму. На мой взгляд, это неуважение к нашим ребятам", - сказал Руа в общении с журналистами, видеозапись которого была опубликована пресс-службой "Айлендерс" в соцсети X.
Форвард "островитян" Жан-Габриэль Пажо заявил, что травма Романова перевесила радость от победы. "Поставьте себя на мое место. Один из ваших друзей получает травму на льду – для меня это куда важнее хоккея", - отметил он.
Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.
