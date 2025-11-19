Российский защитник получил тяжелейшую травму во время матча НХЛ

«

"Я надеюсь, с ним все будет в порядке. В настоящий момент я не знаю, что именно у него. Я горжусь тем, как наши ребята справились с ситуацией. Никому не было приятно видеть, что наш игрок получает такую травму. На мой взгляд, это неуважение к нашим ребятам", - сказал Руа в общении с журналистами, видеозапись которого была опубликована пресс-службой "Айлендерс" в соцсети X.