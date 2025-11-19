Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года

«

"Последний вагон - до нового года. Конец декабря. В январе еще будут этапы Кубка мира, где можно будет заработать квалификационные очки и подтвердить свой уровень. Уверен, наши спортсмены спокойно это подтвердят. Важно, чтобы IBU дал wild card. Можно решить это, не доводя до CAS. Мы еще раз призовем исполком принять соответствующие решения. Если не будет никаких действий, будем следовать по примеру наших коллег из других зимних видов спорта", - заявил Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".