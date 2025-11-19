https://ria.ru/20251119/maygurov-2055963673.html
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил журналистам, что у Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать россиянам wild... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T11:51:00+03:00
2025-11-19T11:51:00+03:00
2025-11-19T11:51:00+03:00
биатлон
спорт
виктор майгуров
спортивный арбитражный суд (cas)
союз биатлонистов россии (сбр)
международный союз биатлонистов (ibu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833909559_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_bd8c0d26eeb8e2fe782b5fffe64d82d9.jpg
/20251119/maygurov-2055962993.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833909559_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bcb5c4f1818d3cc31296822526ae6ce4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, виктор майгуров, спортивный арбитражный суд (cas), союз биатлонистов россии (сбр), международный союз биатлонистов (ibu)
Биатлон, Спорт, Виктор Майгуров, Спортивный арбитражный суд (CAS), Союз биатлонистов России (СБР), Международный союз биатлонистов (IBU)
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года
Майгуров заявил, что у IBU есть время решить вопрос допуска России до 2026 года
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил журналистам, что у Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать россиянам wild card до конца декабря без обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) с российской стороны.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии. В октябре CAS признал неправомерными решения о недопуске россиян до соревнований со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU) и Международной федерации санного спорта (FIL).
«
"Последний вагон - до нового года. Конец декабря. В январе еще будут этапы Кубка мира, где можно будет заработать квалификационные очки и подтвердить свой уровень. Уверен, наши спортсмены спокойно это подтвердят. Важно, чтобы IBU дал wild card. Можно решить это, не доводя до CAS. Мы еще раз призовем исполком принять соответствующие решения. Если не будет никаких действий, будем следовать по примеру наших коллег из других зимних видов спорта", - заявил Майгуров на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма.