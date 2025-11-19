https://ria.ru/20251119/match-2056140192.html
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
"Сочи" одержал победу над уфимским клубом "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
хоккей
спорт
салават юлаев
тимур хафизов
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
