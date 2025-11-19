Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:51 19.11.2025 (обновлено: 21:55 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/match-2056140192.html
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
"Сочи" одержал победу над уфимским клубом "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T21:51:00+03:00
2025-11-19T21:55:00+03:00
хоккей
спорт
салават юлаев
тимур хафизов
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_0:0:2272:1278_1920x0_80_0_0_ebb8d27be69524e6d8382dcaeed5f9fb.jpg
/20251119/khokkey-2056136982.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_181:0:2260:1559_1920x0_80_0_0_ff3d1b89d37a0278d7076addf2114ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, салават юлаев, тимур хафизов, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Спорт, Салават Юлаев, Тимур Хафизов, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" проиграл "Сочи" со счетом 1:2 в матче КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Сочи"
Хоккеисты Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Сочи". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Сочи" одержал победу над уфимским клубом "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Тимур Хафизов (2-я минута) и Макс Эллис (54). У "Салавата Юлаева" отличился Девин Броссо (12).
Сочинцы одержали вторую победу в последних семи матчах и с 19 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" (23 балла) идет предпоследним, 10-м на Востоке.
В следующем матче "Сочи" примет новосибирскую "Сибирь" 22 ноября. "Салават Юлаев" днем ранее сыграет с астанинским "Барысом" в гостях.
Кубок мэра Москвы по хоккею. Спартак (Москва) - Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Шанхайские драконы" победили "Локомотив", уступая 1:3
19 ноября, 21:34
 
ХоккейСпортСалават ЮлаевТимур ХафизовСибирьКХЛ 2025-2026ХК Сочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    1
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала