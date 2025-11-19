Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:43 19.11.2025 (обновлено: 09:02 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/khokkey-2055908382.html
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T07:43:00+03:00
2025-11-19T09:02:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
тампа-бэй лайтнинг
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-джерси девилз
даррен рэддиш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914249900_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7238ca2ad3232125dfeba7dcf04add1a.jpg
/20251116/khokkey-2055244806.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914249900_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7776bf1c7c2541e36a1bc9fea21269f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита кучеров, тампа-бэй лайтнинг, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл), нью-джерси девилз, даррен рэддиш, нико хишир
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Джерси Девилз, Даррен Рэддиш, Нико Хишир
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче чемпионата НХЛ

© Фото : Социальные сети "Тампа-Бэй Лайтнинг"Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Социальные сети "Тампа-Бэй Лайтнинг"
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джейк Генцел (12, 31 и 48-я минуты), по шайбе забросили Никита Кучеров (20) и Даррен Рэддиш (45). Единственную шайбу "Девилз" забросил Нико Хишир (38).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
5 : 1
Нью-Джерси
11:40 • Джейк Гентцель
19:38 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
30:38 • Джейк Гентцель
(Даррен Рэддиш, Оливер Бьеркстранд)
44:49 • Даррен Рэддиш
(Брэйден Пойнт, Янис Жером Мозер)
47:48 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
37:47 • Нико Хишир
(Арсений Грицюк, Йеспер Братт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кучеров также отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 18 очков (9+9) в 17 матчах текущего сезона. Кучеров забросил свою 366-ю шайбу в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое третье место в истории "Лайтнинг", обойдя Мартина Сен-Луи (365 шайб). Россиянина опережают только Стивен Стэмкос (555) и Венсан Лекавалье (383).
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и стал третьей звездой матча. Российский форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк отметился голевой передачей, на его счету стало 10 баллов (4+6) в 19 матчах. Его одноклубник Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
"Тампа-Бэй" (22 очка) занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона. "Нью-Джерси" (27) располагается на второй строчке Столичного дивизиона.
В другом матче "Коламбус Блю Джекетс" проиграл в гостях "Виннипег Джетс" со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Форвард "синих мундиров" Кирилл Марченко не смог продлить свою результативную серию из 12 матчей.

Результаты других матчей:

Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского
16 ноября, 03:56
 
ХоккейСпортНикита КучеровТампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Джерси ДевилзДаррен РэддишНико Хишир
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала