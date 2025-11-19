Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джейк Генцел (12, 31 и 48-я минуты), по шайбе забросили Никита Кучеров (20) и Даррен Рэддиш (45). Единственную шайбу "Девилз" забросил Нико Хишир (38).
19 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
11:40 • Джейк Гентцель
19:38 • Никита Кучеров
30:38 • Джейк Гентцель
44:49 • Даррен Рэддиш
47:48 • Джейк Гентцель
37:47 • Нико Хишир
(Арсений Грицюк, Йеспер Братт)
Кучеров также отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 18 очков (9+9) в 17 матчах текущего сезона. Кучеров забросил свою 366-ю шайбу в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое третье место в истории "Лайтнинг", обойдя Мартина Сен-Луи (365 шайб). Россиянина опережают только Стивен Стэмкос (555) и Венсан Лекавалье (383).
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и стал третьей звездой матча. Российский форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк отметился голевой передачей, на его счету стало 10 баллов (4+6) в 19 матчах. Его одноклубник Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
"Тампа-Бэй" (22 очка) занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона. "Нью-Джерси" (27) располагается на второй строчке Столичного дивизиона.
В другом матче "Коламбус Блю Джекетс" проиграл в гостях "Виннипег Джетс" со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). Форвард "синих мундиров" Кирилл Марченко не смог продлить свою результативную серию из 12 матчей.
Результаты других матчей:
- "Торонто Мейпл Лифс" - "Сент-Луис Блюз" - 3:2, в овертайме (1:1, 1:1, 0:0, 1:0);
- "Детройт Ред Уингз" - "Сиэтл Кракен" - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0);
- "Даллас Старз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2);
- "Чикаго Блэкхокс" - "Калгари Флэймз" - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).
Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" Бобровского
16 ноября, 03:56