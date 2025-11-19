Рейтинг@Mail.ru
Хакими признан футболистом года в Африке - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
23:15 19.11.2025 (обновлено: 23:16 19.11.2025)
Хакими признан футболистом года в Африке
Марокканский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими признан лучшим футболистом 2025 года в Африке. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Хакими признан футболистом года в Африке

Защитник "ПСЖ" Хакими признан лучшим африканским футболистом 2025 года

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Марокканский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими признан лучшим футболистом 2025 года в Африке.
Церемония вручения награды прошла в марокканском Рабате. Помимо Хакими, на премию были номинированы нападающий "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах и форвард "Галатасарая" нигериец Виктор Осимхен.
Хакими 27 лет. В минувшем сезоне он с "ПСЖ" выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов. Вместе с командой он также стал финалистом клубного чемпионата мира.
