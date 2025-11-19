https://ria.ru/20251119/khakimi-2056151536.html
Хакими признан футболистом года в Африке
Хакими признан футболистом года в Африке
Марокканский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими признан лучшим футболистом 2025 года в Африке. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
футбол
ашраф хакими
мохамед салах
виктор осимхен
пари сен-жермен (псж)
ливерпуль
галатасарай
чемпионат франции по футболу (лига 1)
