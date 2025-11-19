Чемпион Бельгии по боксу получил условный срок за торговлю наркотиками

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Чемпион Бельгии по боксу в полутяжелом весе Ли Ингелрест приговорен к трем годам условного лишения свободы за торговлю наркотиками, сообщает VRT со ссылкой на материалы суда.
По данным источника, в 2023 году полиция остановила автомобиль Ингелреста, в котором был найден пакет с наркотиками. В ходе последующих обысков в его доме и доме младшего брата были обнаружены и изъяты дополнительные партии запрещенных веществ и оборудование для их подготовки к сбыту. В ходе расследования боксер признался, что четыре раза ездил в Нидерланды для закупки наркотиков, которые затем продавал в Генте. Он отметил, что занимался сбытом наркотических средств с 2020 года, а брат помогал с подготовкой товара.
Помимо трехлетнего условного срока, Ингелресту назначен пятилетний испытательный срок и штраф в размере 8 тысяч евро. Его брат приговорен к двухлетнему пробационному сроку. Также боксер обязан регулярно проходить тестирование и при необходимости посещать специализированные программы. Кроме того, ему запрещено в течение пяти лет работать в портах Бельгии и в сфере обслуживания, так как следствие установило, что его рабочая деятельность позволяла ему пользоваться служебным положением и давала доступ к необходимой инфраструктуре.
Ингелресту 26 лет. Он дебютировал в профессиональном боксе в 2020 году. На его счету 12 побед и одно поражение, еще два боя завершились ничьей. В июне 2024 года спортсмен завоевал титул чемпиона по версии Бельгийской федерации бокса в полутяжелом весе. В мае 2025-го Ингелрест единогласным решением судей уступил белорусу Алексею Алферову, финалисту чемпионатов мира (2021) и Европы (2024), в бою за пояс IBA.Pro в полутяжелом весе на турнире IBA.Pro 5, прошедшем в Бресте.
