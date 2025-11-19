Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу обыграла команду Дании в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Шотландии, набрав 13 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы C и обеспечила себе участие в чемпионате мира. Команда сыграет на турнире в девятый раз и впервые с 1998 года. Второе место заняли датчане (11), которые примут участие в стыковых матчах. На третьей и четвертой строчках расположились команды Греции (7) и Белоруссии (2).