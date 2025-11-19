Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу обыграла команду Дании в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы C в Глазго завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Скотт Мактоминей (3-я минута), Лоуренс Шенкленд (78), Киран Тирни (90+3), а также Кенни Маклейн (90+8), забивший ударом со своей половины поля. У сборной Дании голы на счету Расмуса Хёйлунда (57, с пенальти) и Патрика Доргу (82). На 61-й минуте вторую желтую карточку получил защитник датчан Расмус Кристенсен.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
03’ • Скотт Мактоминей
(Бен Доак)
78’ • Лоуренс Шенкленд
(Льюис Фергюсон)
90’ • Киран Тирни
90’ • Кенни Маклин
57’ • Расмус Хойлунд (П)
82’ • Патрик Доргу
В другом матче команды Белоруссии и Греции сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в венгерском городе Залаэгерсег.
Сборная Шотландии, набрав 13 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы C и обеспечила себе участие в чемпионате мира. Команда сыграет на турнире в девятый раз и впервые с 1998 года. Второе место заняли датчане (11), которые примут участие в стыковых матчах. На третьей и четвертой строчках расположились команды Греции (7) и Белоруссии (2).
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
