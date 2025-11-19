Рейтинг@Mail.ru
Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:17 19.11.2025 (обновлено: 02:49 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/futbol-2055876345.html
Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира
Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира
Сборная Шотландии по футболу обыграла команду Дании в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США,... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T01:17:00+03:00
2025-11-19T02:49:00+03:00
футбол
спорт
скотт мактомини
киран тирни
лоуренс шенкленд
чемпионат мира по футболу 2026
дания
шотландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006717729_0:0:1541:866_1920x0_80_0_0_3130838c2d19ae6dfb896ff4742a939a.jpg
/20251119/futbol-2055875821.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006717729_135:0:1290:866_1920x0_80_0_0_05ec74c309a026c93bd00df89c844821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, скотт мактомини, киран тирни, лоуренс шенкленд, чемпионат мира по футболу 2026, дания, шотландия
Футбол, Спорт, Скотт Мактомини, Киран Тирни, Лоуренс Шенкленд, Чемпионат мира по футболу 2026, Дания, Шотландия
Сборная Шотландии отобралась на чемпионат мира

Сборная Шотландии вышла на чемпионат мира 2026 года, датчане сыграют в стыках

© FIFAТрофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© FIFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу обыграла команду Дании в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы C в Глазго завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Скотт Мактоминей (3-я минута), Лоуренс Шенкленд (78), Киран Тирни (90+3), а также Кенни Маклейн (90+8), забивший ударом со своей половины поля. У сборной Дании голы на счету Расмуса Хёйлунда (57, с пенальти) и Патрика Доргу (82). На 61-й минуте вторую желтую карточку получил защитник датчан Расмус Кристенсен.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Шотландия
4 : 2
Дания
03‎’‎ • Скотт Мактоминей
(Бен Доак)
78‎’‎ • Лоуренс Шенкленд
(Льюис Фергюсон)
90‎’‎ • Киран Тирни
90‎’‎ • Кенни Маклин
57‎’‎ • Расмус Хойлунд (П)
82‎’‎ • Патрик Доргу
(Андреас Кристенсен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче команды Белоруссии и Греции сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в венгерском городе Залаэгерсег.
Сборная Шотландии, набрав 13 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы C и обеспечила себе участие в чемпионате мира. Команда сыграет на турнире в девятый раз и впервые с 1998 года. Второе место заняли датчане (11), которые примут участие в стыковых матчах. На третьей и четвертой строчках расположились команды Греции (7) и Белоруссии (2).
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026
19 ноября, 01:10
 
ФутболСпортСкотт МактоминиКиран ТирниЛоуренс ШенклендЧемпионат мира по футболу 2026ДанияШотландия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала