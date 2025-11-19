Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Испании и Турции сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E в Севилье завершилась со счетом 2:2 У испанцев мячи забили Дани Ольмо (4-я минута) и Микель Оярсабаль (62). В составе сборной Турции отличились Дениз Гюль (42) и Салих Озджан (54). Испанцы впервые пропустили голы в текущем отборе на чемпионат мира.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
04’ • Дани Ольмо
62’ • Микель Ойарсабаль
42’ • Deniz Guel
54’ • Салих Озчан
(Оркун Кекчю)
Сборная Испании с 16 очками заняла первое место в турнирной таблице группы E и квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Второй стала команда Турции (13), которая сыграет в стыковых матчах. На третьей и четвертой позициях расположились сборные Грузии (3) и Болгарии (3).
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
