Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Испании и Турции сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.