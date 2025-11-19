Рейтинг@Mail.ru
Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:10 19.11.2025 (обновлено: 01:27 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/futbol-2055875821.html
Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026
Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026
Сборные Испании и Турции сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США,... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T01:10:00+03:00
2025-11-19T01:27:00+03:00
футбол
спорт
микель оярсабаль
чемпионат мира по футболу 2026
испания
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055877356_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_bd0fb202ad28044b549daaf54c1df802.jpg
/20251119/futbol-2055875332.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055877356_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_71eaa1ea1d679fe96b668cb767d358c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, микель оярсабаль, чемпионат мира по футболу 2026, испания, турция
Футбол, Спорт, Микель Оярсабаль, Чемпионат мира по футболу 2026, Испания, Турция
Чемпионы Европы испанцы квалифицировались на ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании сыграли вничью с турками и квалифицировались на ЧМ

© Getty Images / Fran Santiago - UEFAФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Fran Santiago - UEFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Испании и Турции сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E в Севилье завершилась со счетом 2:2 У испанцев мячи забили Дани Ольмо (4-я минута) и Микель Оярсабаль (62). В составе сборной Турции отличились Дениз Гюль (42) и Салих Озджан (54). Испанцы впервые пропустили голы в текущем отборе на чемпионат мира.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Испания
2 : 2
Турция
04‎’‎ • Дани Ольмо
(Марк Кукурелья)
62‎’‎ • Микель Ойарсабаль
42‎’‎ • Deniz Guel
54‎’‎ • Салих Озчан
(Оркун Кекчю)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче сборная Болгарии дома обыграла команду Грузии со счетом 2:1.
Сборная Испании с 16 очками заняла первое место в турнирной таблице группы E и квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Второй стала команда Турции (13), которая сыграет в стыковых матчах. На третьей и четвертой позициях расположились сборные Грузии (3) и Болгарии (3).
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Грегор Кобель - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу
19 ноября, 01:00
 
ФутболСпортМикель ОярсабальЧемпионат мира по футболу 2026ИспанияТурция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала