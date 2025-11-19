Рейтинг@Mail.ru
Умерла олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:30 19.11.2025 (обновлено: 14:35 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/chempionka-2056017177.html
Умерла олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина
Умерла олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Умерла олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина скончалась в возрасте 83 лет
2025-11-19T14:30:00+03:00
2025-11-19T14:35:00+03:00
лыжные гонки
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056016480_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_db89ab16c967f357e6a82194c662e8a5.jpg
спорт
Лыжные гонки, Спорт
Умерла олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Олюнина-Панарина умерла в возрасте 83 лет

© Фото : Федерация лыжных гонок РоссииОлимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Федерация лыжных гонок России
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина скончалась в возрасте 83 лет, сообщает портал государственных органов Костромской области.
Как сказано на официальном сайте Федерации лыжных гонок России, Олюнина-Панарина скончалась в больнице вечером 18 ноября после продолжительной болезни.
«

"Свою жизнь она посвятила беззаветному служению спорту, будучи целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком. Алевтина Сергеевна была и остается примером для подрастающего поколения. Приношу семье, родным и близким глубокие соболезнования", - говорится в телеграмме губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Олюнина-Панарина завоевала золото зимних Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро в эстафете 3 по 5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Она первая спортсменка из Костромской области, ставшая олимпийским призером. Также была двукратной чемпионкой мира.
 
Лыжные гонкиСпорт
 
Матч-центр
 
