Умерла олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина скончалась в возрасте 83 лет, сообщает портал государственных органов Костромской области.
Как сказано на официальном сайте Федерации лыжных гонок России, Олюнина-Панарина скончалась в больнице вечером 18 ноября после продолжительной болезни.
«
"Свою жизнь она посвятила беззаветному служению спорту, будучи целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком. Алевтина Сергеевна была и остается примером для подрастающего поколения. Приношу семье, родным и близким глубокие соболезнования", - говорится в телеграмме губернатора Костромской области Сергея Ситникова.
Олюнина-Панарина завоевала золото зимних Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро в эстафете 3 по 5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Она первая спортсменка из Костромской области, ставшая олимпийским призером. Также была двукратной чемпионкой мира.