Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Эдмонтоне - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
22:50 19.11.2025 (обновлено: 23:12 19.11.2025)
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Эдмонтоне
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Эдмонтоне
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Основной ареной 50-го молодежного чемпионата мира станет "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне вместимостью 18,5 тыс зрителей, где запланировано 17 матчей, включая полуфиналы, финал и матч за бронзу. Площадка является домашней для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" и команды Западной хоккейной лиги (WHL) "Эдмонтон Ойл Кингз". Еще 14 игр примет "Энкорд Арена" в Ред-Дире (вместимость 7 тыс зрителей), где выступает клуб WHL "Ред-Дир Ребелс".
Эдмонтон принимал молодежный чемпионат мира в 2021 и 2022 годах. Турнир 2025 года состоялся в Оттаве. Предстоящее мировое первенство пройдет в США.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Никита Кучеров / Артемий Панарин / Евгений Малкин / Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026
2 июня, 18:17
 
ХоккейСпортЭдмонтонОттаваСШАМеждународная федерация хоккея (IIHF)КанадаНациональная хоккейная лига (НХЛ)Западная хоккейная лигаЭдмонтон Ойлерз
 
