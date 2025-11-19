https://ria.ru/20251119/chempionat-2056148969.html
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Эдмонтоне
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире