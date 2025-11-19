Рейтинг@Mail.ru
11:15 19.11.2025
Аршавин признался, что ему нравится нынешний состав сборной России
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что ему нравится нынешний состав национальной сборной. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что ему нравится нынешний состав национальной сборной.
Ранее полузащитник сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Максим Глушенков заявил РИА Новости, что национальная команда готова к матчам с ведущими сборными мира.
«
"Мы можем говорить все что угодно, но пока сборная не будет там участвовать, мы этого не узнаем. Но мне, кстати, нравится, как играет наша сборная. В любом случае товарищеские матчи - это одно, а официальные - другое", - сказал Аршавин.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Колосков: на сегодняшний день Карпин - хороший тренер
18 ноября, 17:16
 
ФутболСпортАндрей АршавинСборная России по футболу
 
