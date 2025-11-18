Рейтинг@Mail.ru
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира
16:15 18.11.2025
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира
Российский шахматист Андрей Есипенко и американец Сэм Шенкленд после второй ничейной партии сыграют на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира, который... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
андрей есипенко
кубок мира по шахматам
шахматы
2025
Гоа, Индия, Андрей Есипенко, Кубок мира по шахматам, Шахматы
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира

Российский шахматист Андрей Есипенко
© официальный сайт ФИДЕ
Российский шахматист Андрей Есипенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский шахматист Андрей Есипенко и американец Сэм Шенкленд после второй ничейной партии сыграют на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
Партия, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась на 37-м ходу. В понедельник шахматисты также не смогли выявить победителя.
Тай-брейки четвертьфиналов Кубка мира пройдут в среду и начнутся в 12:30 мск. Есипенко остается единственным российским шахматистом, продолжающим участие в турнире.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
