https://ria.ru/20251118/shakhmaty-2055772380.html
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира
Российский шахматист Андрей Есипенко и американец Сэм Шенкленд после второй ничейной партии сыграют на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира, который... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T16:15:00+03:00
2025-11-18T16:15:00+03:00
2025-11-18T16:15:00+03:00
гоа
индия
андрей есипенко
кубок мира по шахматам
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596544677_0:73:480:343_1920x0_80_0_0_cc9d4a90fc415ecdf1c5bc1a167c739a.jpg
/20251116/esipenko-2055302914.html
гоа
индия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596544677_0:21:480:381_1920x0_80_0_0_1cea3636d0585f3ee220e9eb15df09af.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гоа, индия, андрей есипенко, кубок мира по шахматам, шахматы
Гоа, Индия, Андрей Есипенко, Кубок мира по шахматам, Шахматы
Есипенко сыграет с Шенклендом на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира
Есипенко и Шенкленд сыграют за выход в полуфинал Кубка мира в Гоа
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский шахматист Андрей Есипенко и американец Сэм Шенкленд после второй ничейной партии сыграют на тай-брейке за выход в полуфинал Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
Партия, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась на 37-м ходу. В понедельник шахматисты также не смогли выявить победителя.
Тай-брейки четвертьфиналов Кубка мира пройдут в среду и начнутся в 12:30 мск. Есипенко остается единственным российским шахматистом, продолжающим участие в турнире.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.