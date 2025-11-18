https://ria.ru/20251118/sanders-2055659784.html
Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ
Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ
Неизвестные взломали дом квотербека клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Кливленд Браунс" Шедера Сандерса во время дебютного матча спортсмена в лиге по... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T10:48:00+03:00
2025-11-18T10:48:00+03:00
2025-11-18T11:14:00+03:00
кливленд
канзас-сити чифс
вокруг спорта
национальная футбольная лига (нфл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_8858873b2965de3731a8c4fbb32d519d.jpg
/20251024/sport-2050405713.html
кливленд
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_a7ab42eaaca069ac9cc6f1df906ace34.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кливленд, канзас-сити чифс, вокруг спорта, национальная футбольная лига (нфл)
Кливленд, Канзас-Сити Чифс, Вокруг спорта, Национальная футбольная лига (НФЛ)
Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ
ESPN: дом квотербека "Кливленда" Сандерса взломали во время его дебюта в NFL