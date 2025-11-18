Рейтинг@Mail.ru
10:48 18.11.2025 (обновлено: 11:14 18.11.2025)
Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ

© Flickr / John LiuМашина полиции в США
Машина полиции в США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Flickr / John Liu
Машина полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Неизвестные взломали дом квотербека клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Кливленд Браунс" Шедера Сандерса во время дебютного матча спортсмена в лиге по американскому футболу, сообщает ESPN.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Кливленде. Сандерс, выбранный под 144-м номером на драфте NFL 2025 года, дебютировал в лиге во втором тайме матча против "Балтимор Рэйвенс" (16:23).
Во время проведения встречи его дом взломали. На текущий момент нет информации о ущербе, которое было нанесено во время ограбления. Полиция продолжает поиск преступников.
За последний год в США были совершены кражи со взломом в домах многих известных спортсменов, включая Луку Дончича из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", Джо Барроу из клуба NFL "Цинциннати Бенгалс", а также Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из "Канзас-Сити Чифс".
Икер Касильяс - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Из дома Касильяса украли коллекцию дорогих часов
24 октября, 16:09
 
КливлендКанзас-Сити ЧифсВокруг спортаНациональная футбольная лига (НФЛ)
 
