Ключ от машины застрял во лбу футболиста во время драки на матче

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Футболист клуба четвертого по силе дивизиона Аргентины "Хенераль Ламадрид" Джонатан Смит был госпитализирован после драки, в результате которой нападавший воткнул в его лоб ключ от автомобиля, сообщает Clarin.

Смит отправился на футбольный матч своей 16-летней дочери в Буэнос-Айресе. Во время встречи на трибунах вспыхнула потасовка между родственниками футболисток. Смит вмешался в драку с целью защитить друга, на которого напали несколько мужчин. В один момент футболисту был нанесен удар в область головы ключом от автомобиля, который застрял в лобной кости.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была проведена сложная операция по извлечению инородного предмета. В общей сложности ключ находился во лбу пострадавшего около 12 часов. Несмотря на силу удара, предмет не задел ни одной крупной артерии или вены.