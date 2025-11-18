https://ria.ru/20251118/klyuch-2055675711.html
Ключ от машины застрял во лбу футболиста во время драки на матче
Ключ от машины застрял во лбу футболиста во время драки на матче
Футболист клуба четвертого по силе дивизиона Аргентины "Хенераль Ламадрид" Джонатан Смит был госпитализирован после драки, в результате которой нападавший... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Clarin: в Аргентине в лоб футболиста воткнули ключ от машины во время драки
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Футболист клуба четвертого по силе дивизиона Аргентины "Хенераль Ламадрид" Джонатан Смит был госпитализирован после драки, в результате которой нападавший воткнул в его лоб ключ от автомобиля, сообщает Clarin.
Смит отправился на футбольный матч своей 16-летней дочери в Буэнос-Айресе. Во время встречи на трибунах вспыхнула потасовка между родственниками футболисток. Смит вмешался в драку с целью защитить друга, на которого напали несколько мужчин. В один момент футболисту был нанесен удар в область головы ключом от автомобиля, который застрял в лобной кости.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была проведена сложная операция по извлечению инородного предмета. В общей сложности ключ находился во лбу пострадавшего около 12 часов. Несмотря на силу удара, предмет не задел ни одной крупной артерии или вены.
Полицией было начато расследование по статье о покушении на убийство. Был задержан подозреваемый 40-летний мужчина, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.