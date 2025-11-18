Рейтинг@Mail.ru
Двое россиян вошли в топ-10 опорников до 21 года по важному показателю
14:49 18.11.2025
Двое россиян вошли в топ-10 опорников до 21 года по важному показателю
Футболисты Матвей Кисляк из ЦСКА и Андрей Ивлев из "Нижнего Новгорода" вошли в топ-10 центральных полузащитников мира не старше 21 года по количеству... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Матвей Кисляк
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Футболисты Матвей Кисляк из ЦСКА и Андрей Ивлев из "Нижнего Новгорода" вошли в топ-10 центральных полузащитников мира не старше 21 года по количеству совершаемых опасных передач под высоким уровнем прессинга, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) в социальной сети X.
Согласно данным анализа игроков из 50 сильнейших лиг мира, которые провели на поле не менее 450 минут за последний год, 18-летний Ивлев занимает восьмое место в рейтинге, совершая за 90 минут в среднем 1,44 опасной передачи под прессингом, а 20-летний Кисляк идет девятым с показателем в 1,41 передачи. Лидером рейтинга стал 19-летний нидерландец Кес Смит (2,20), выступающий за алкмарский АЗ.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
12 ноября, 20:50
Кисляк в нынешнем сезоне провел 23 матча за ЦСКА в различных турнирах, забив пять мячей. В сентябре он был признан самым разносторонним полузащитником мира среди игроков до 21 года по версии CIES, оценившего его эффективность в семи аспектах: игра в воздухе, оборона, начало атаки, созидание, дриблинг, ассистирование и завершение.
Ивлев провел 20 игр, в которых не отметился результативными действиями. В октябре россиянин попал в первую десятку рейтинга лучших футболистов мира до 20 лет по дистанции, преодолеваемой в течение матча без мяча, заняв десятое место с показателем 15,69 км.
 
