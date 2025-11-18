Двое россиян вошли в топ-10 опорников до 21 года по важному показателю

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Футболисты Матвей Кисляк из ЦСКА и Андрей Ивлев из "Нижнего Новгорода" вошли в топ-10 центральных полузащитников мира не старше 21 года по количеству совершаемых опасных передач под высоким уровнем прессинга, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) в социальной сети X.

Ивлев провел 20 игр, в которых не отметился результативными действиями. В октябре россиянин попал в первую десятку рейтинга лучших футболистов мира до 20 лет по дистанции, преодолеваемой в течение матча без мяча, заняв десятое место с показателем 15,69 км.