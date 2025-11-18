Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" проиграл в первом матче после ухода Гру
19:23 18.11.2025 (обновлено: 20:09 18.11.2025)
"Трактор" проиграл в первом матче после ухода Гру
"Трактор" проиграл в первом матче после ухода Гру - РИА Новости, 18.11.2025
"Трактор" проиграл в первом матче после ухода Гру
Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 18.11.2025
хоккей
спорт
металлург (магнитогорск)
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
валерий орехов
михаил григоренко
григорий дронов
/20251117/sibir-2055540491.html
"Трактор" проиграл в первом матче после ухода Гру

Хоккеисты "Трактора" проиграли "Металлургу" в первом матче после ухода Гру

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Роман Канцеров (4-я минута), Руслан Исхаков (12), Александр Сиряцкий (39) и Валерий Орехов (48). У хозяев шайбы забросили Михаил Григоренко (9), Григорий Дронов (51) и Джошуа Ливо (56).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Трактор
3 : 4
Металлург Мг
08:18 • Михаил Григоренко
(Джошуа Ливо, Виталий Кравцов)
50:31 • Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Джошуа Ливо)
55:42 • Джошуа Ливо
(Василий Глотов, Михаил Григоренко)
03:18 • Роман Канцеров
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
11:23 • Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Робин Пресс)
38:19 • Alexander Siryatsky
(Владимир Ткачев, Егор Коробкин)
47:14 • Валерий Орехов
(Роман Канцеров, Mikhail Fyodorov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для "Трактора" эта игра стала первой после ухода с поста главного тренера канадца Бенуа Гру, который работал в клубе с мая 2024 года. Руководил командой бывший помощник специалиста Рафаэль Рише.
Этот матч стал 11-м для в текущем сезоне для Евгения Кузнецова, который в октябре стал игроком "Металлурга". После перехода воспитанник "Трактора" и бывший нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отдал семь голевых передач и не отметился заброшенными шайбами. Форвард провел первый матч в родном городе после ухода из челябинского клуба в 2014 году.
Магнитогорский клуб с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, "Трактор" (31 очко) потерпел третье поражение подряд и располагается на шестой строчке. В следующем матче "Металлург" 20 ноября сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", челябинский клуб в тот же день примет хабаровский "Амур".
В другом матче дня "Автомобилист" обыграл дома нижнекамский "Нефтехимик" (6:3).
