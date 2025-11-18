Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Мэтт Рой (4-я минута) и российский нападающий Александр Овечкин (22), который был признан второй звездой матча. У гостей автором гола стал Анже Копитар (34).

Александр Овечкин провел на ледовой площадке 15 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал один бросок. Российский форвард "Вашингтона", отметившись голом в матче с "Лос-Анджелесом", достиг отметки в 442 шайбы, заброшенные на домашнем стадионе столичного клуба "Кэпитал Уан Арена" в чемпионатах НХЛ. По голам на одной арене НХЛ Овечкин превзошел Горди Хоу (441 гол на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа") и установил новый рекорд лиги. Гол в игре с "Кингз" также стал 139-м победным в карьере Овечкина в матчах чемпионатов НХЛ, по этому показателю 40-летний россиянин обновил собственный рекорд.

Александр Овечкин отметился голом во втором матче подряд. Капитан "Вашингтона" стал третьим за последние четыре года игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, кому удалось отличиться заброшенными шайбами в двух играх кряду. Ранее это достижение оформили Патрик Марло (сезон-2020/21) и Кори Перри (сезон-2025/26, трижды).