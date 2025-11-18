Рейтинг@Mail.ru
Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом"
Хоккей
 
05:41 18.11.2025
Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин, вашингтон кэпиталз, лос-анджелес кингз
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Лос-Анджелес Кингз
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 1
Лос-Анджелес
03:41 • Мэтт Рой
(Алексей Протас, Том Уилсон)
21:51 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
33:27 • Анже Копитар
(Кори Перри, Кевин Фиала)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Мэтт Рой (4-я минута) и российский нападающий Александр Овечкин (22), который был признан второй звездой матча. У гостей автором гола стал Анже Копитар (34).
Александр Овечкин провел на ледовой площадке 15 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал один бросок. Российский форвард "Вашингтона", отметившись голом в матче с "Лос-Анджелесом", достиг отметки в 442 шайбы, заброшенные на домашнем стадионе столичного клуба "Кэпитал Уан Арена" в чемпионатах НХЛ. По голам на одной арене НХЛ Овечкин превзошел Горди Хоу (441 гол на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа") и установил новый рекорд лиги. Гол в игре с "Кингз" также стал 139-м победным в карьере Овечкина в матчах чемпионатов НХЛ, по этому показателю 40-летний россиянин обновил собственный рекорд.
Александр Овечкин отметился голом во втором матче подряд. Капитан "Вашингтона" стал третьим за последние четыре года игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, кому удалось отличиться заброшенными шайбами в двух играх кряду. Ранее это достижение оформили Патрик Марло (сезон-2020/21) и Кори Перри (сезон-2025/26, трижды).
"Вашингтон" одержал третью победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес", уступив "Кэпиталз", прервал победную серию, которая составила четыре матча.
Овечкин забил 903-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
