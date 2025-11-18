https://ria.ru/20251118/khokkey-2055609769.html
Овечкин забил 903-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Овечкин забросил 903-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги