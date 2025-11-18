Рейтинг@Mail.ru
Колосков: на сегодняшний день Карпин - хороший тренер - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:16 18.11.2025 (обновлено: 19:40 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/futbol-2055797956.html
Колосков: на сегодняшний день Карпин - хороший тренер
Колосков: на сегодняшний день Карпин - хороший тренер - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Колосков: на сегодняшний день Карпин - хороший тренер
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России Валерий Карпин является хорошим... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T17:16:00+03:00
2025-11-18T19:40:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
вячеслав колосков
российский футбольный союз (рфс)
динамо москва
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760085453_1333:0:2600:713_1920x0_80_0_0_c863d37c8a6ad1d23621c9b7c9679052.jpg
/20251117/karpin-2055556343.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760085453_1394:0:2543:862_1920x0_80_0_0_a57c7e8f525010d8d5aceb09ed8c1d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс), динамо москва, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС), Динамо Москва, Сборная России по футболу
Колосков: на сегодняшний день Карпин - хороший тренер

Колосков назвал Карпина хорошим тренером после решения уйти из "Динамо"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России Валерий Карпин является хорошим тренером.
В понедельник Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского "Динамо" и полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Специалист работает в сборной России с 2021 года, "бело-голубых" он возглавлял с июня 2025-го.
«
"Не может быть так, чтобы у тренера был авторитет в сборной, но не было в клубе, или наоборот. Тренер либо хороший, либо плохой. Вот и все. На сегодняшний день Карпин - хороший тренер. А почему он не сохранил должность - это уже другой вопрос", - сказал Колосков.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин ушел из "Динамо"
17 ноября, 19:19
 
ФутболСпортВалерий КарпинВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Динамо МоскваСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала