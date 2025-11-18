"Искусственные проблемы": Колосков о налоге на дополнительных легионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не поддерживает идею налога на дополнительных легионеров в заявках клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но при этом выступает за ужесточение лимита.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с экс-тренерами сборных страны, где было озвучено предложение сократить число иностранцев в заявках команд до 8–9 человек. Помимо этого, на встрече прозвучало предложение ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке. Предполагается, что он будет рассчитываться исходя из позиции той или иной команды в турнирной таблице по итогам сезона. То есть, чем выше место займет команда в чемпионате, тем больше будет налог.
"Мое мнение такое: лимит вводить надо, а никаких налогов вводить не надо. Это неправильно. Сегодня команда на восьмом месте, завтра - на первом, послезавтра - на одиннадцатом. Нужен целый штат людей, которые будут все это считать. Для чего это нужно? Зачем создавать себе искусственные проблемы? С какой целью?" - сказал Колосков.
"Дело в том, что клуб и так уже заплатил за игрока. Игрок приходит играть. Если это хороший игрок, на него приходит зритель. Зритель платит за билет. С этих доходов платятся налоги государству. Короче говоря, я против любых поборов с клубов за игроков. Нужно восемь (легионеров) в заявке и пять на поле", - добавил собеседник агентства.
Начиная с сезона-2022/23 клубы РПЛ имеют право заявить до 13 иностранцев, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В заявках клубов Первой лиги на сезон может быть не больше четырех легионеров, во Второй лиге легионеры запрещены.