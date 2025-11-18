Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу одержала разгромную победу над командой Литвы в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Тиджани Рейндерс (16-я минута), Коди Гакпо (58, с пенальти), Хави Симонс (60) и Донни Мален (62).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
17 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
16’ • Тиджани Рейндерс
58’ • Коди Гакпо (П)
60’ • Хави Симонс
62’ • Дониэлл Мален
(Тиджани Рейндерс)
В другом матче группы сборная Польши обыграла на выезде команду Мальты - 3:2.
Сборная Нидерландов является трехкратным финалистом чемпионатов мира. Команда набрала 20 очков и обеспечила участие в 12-м для себя мировом первенстве.
Вторую строчку заняла сборная Польши (17 очков), которая в марте поборется в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира. Третье место в группе заняли финны (10), четвертое - мальтийцы (5), пятой стала сборная Литвы (3).
