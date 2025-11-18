Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу одержала разгромную победу над командой Литвы в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.