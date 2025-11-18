Рейтинг@Mail.ru
Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:45 18.11.2025 (обновлено: 04:07 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/futbol-2055596895.html
Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу одержала разгромную победу над командой Литвы в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T00:45:00+03:00
2025-11-18T04:07:00+03:00
футбол
спорт
коди гакпо
хави симонс
чемпионат мира по футболу 2026
литва
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055608955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_364b79ec952c8a2ecbc907158cf4a197.jpg
/20251118/germaniya-2055596702.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055608955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07dbf8f23dad0d0316d467fe1eb42ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, коди гакпо, хави симонс, чемпионат мира по футболу 2026, литва, нидерланды
Футбол, Спорт, Коди Гакпо, Хави Симонс, Чемпионат мира по футболу 2026, Литва, Нидерланды
Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу

Сборная Нидерландов обыграла литовцев и вышла на ЧМ по футболу

© Getty Images / Soccrates ImagesСборная Нидерландов по футболу
Сборная Нидерландов по футболу - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Getty Images / Soccrates Images
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу одержала разгромную победу над командой Литвы в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Тиджани Рейндерс (16-я минута), Коди Гакпо (58, с пенальти), Хави Симонс (60) и Донни Мален (62).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
17 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Нидерланды
4 : 0
Литва
16‎’‎ • Тиджани Рейндерс
(Френки де Йонг)
58‎’‎ • Коди Гакпо (П)
60‎’‎ • Хави Симонс
(Коди Гакпо)
62‎’‎ • Дониэлл Мален
(Тиджани Рейндерс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче группы сборная Польши обыграла на выезде команду Мальты - 3:2.
Сборная Нидерландов является трехкратным финалистом чемпионатов мира. Команда набрала 20 очков и обеспечила участие в 12-м для себя мировом первенстве.
Вторую строчку заняла сборная Польши (17 очков), которая в марте поборется в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира. Третье место в группе заняли финны (10), четвертое - мальтийцы (5), пятой стала сборная Литвы (3).
Лерой Сане - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сборная Германии вышла на ЧМ-2026
18 ноября, 00:43
 
ФутболСпортКоди ГакпоХави СимонсЧемпионат мира по футболу 2026ЛитваНидерланды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала