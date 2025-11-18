ФХР инициирует изменение протоколов реагирования на травмы в детском хоккее

"Существующая система реагирования на травмы требует совершенствования. Необходим более тщательный контроль за обеспечением и готовностью бригад скорой помощи на спортивных соревнованиях. Требуют более детальных протоколов случаи, когда скорая помощь, дежурящая на матчах, обязана обеспечить экстренную перевозку пострадавшего спортсмена в больницу", - отмечает федерация.

"Необходимо повышать ответственность судей за своевременное реагирование на подобные опасные эпизоды, а также разработать и обеспечить строгий контроль соблюдения алгоритма действий судей при получении хоккеистами опасных травм, особенно в области шеи и головы. ФХР обратится в органы государственной власти с инициативой о внесении изменений в соответствующие документы", - заключили в организации.