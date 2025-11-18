Рейтинг@Mail.ru
ФХР инициирует изменение протоколов реагирования на травмы в детском хоккее
23:23 18.11.2025
ФХР инициирует изменение протоколов реагирования на травмы в детском хоккее
Федерация хоккея России (ФХР) намерена обратиться в государственные органы для обновления протоколов реагирования на травмы в детском хоккее, сообщается на... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
москва
ФХР инициирует изменение протоколов реагирования на травмы в детском хоккее

ФХР хочет изменить правила реагирования на травмы в детском хоккее

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) намерена обратиться в государственные органы для обновления протоколов реагирования на травмы в детском хоккее, сообщается на сайте ФХР.
Поводом для изменения правил реагирования стал инцидент в матче между АКМ и "Красной машиной - Юниор" в первенстве Москвы среди команд 2014 года, когда Артем Султангареев столкнулся с хоккеистом АКМ и ударился головой о борт, однако смог сгруппироваться и избежал травмы.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Фетисов рассказал, как живет в США ставший инвалидом Константинов
23 августа, 11:31
"Травмы шейного отдела позвоночника и головы несут повышенную опасность, поскольку, даже если по внешним признакам повреждения отсутствуют, крайне важно оперативно провести МРТ, чтобы исключить внутреннее кровотечение и другие опасные последствия. Промедление с диагностикой и транспортировкой может стоить ребенку здоровья. Несмотря на очевидную опасность полученной травмы, на лед не была вызвана скорая помощь", - говорится в заявлении ФХР.
"Существующая система реагирования на травмы требует совершенствования. Необходим более тщательный контроль за обеспечением и готовностью бригад скорой помощи на спортивных соревнованиях. Требуют более детальных протоколов случаи, когда скорая помощь, дежурящая на матчах, обязана обеспечить экстренную перевозку пострадавшего спортсмена в больницу", - отмечает федерация.
Помимо обращения в органы государственной власти, ФХР считает важным отрегулировать работу судей в таких случаях.
"Необходимо повышать ответственность судей за своевременное реагирование на подобные опасные эпизоды, а также разработать и обеспечить строгий контроль соблюдения алгоритма действий судей при получении хоккеистами опасных травм, особенно в области шеи и головы. ФХР обратится в органы государственной власти с инициативой о внесении изменений в соответствующие документы", - заключили в организации.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Тренера школы "Спартака" уволили из-за избиения клюшкой юных хоккеистов
13 октября, 16:25
 
