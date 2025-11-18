"Динамо" уступило "Спартаку" в первой игре после увольнения Кудашова

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
45:39 • Антон Слепышев
49:26 • Максим Мамин
18:12 • Александр Беляев
22:26 • Джоуи Кин
(Александр Беляев, Danil Pivchulin)
41:57 • Иван Морозов
58:57 • Даниэль Усманов
(Danil Pivchulin, Джоуи Кин)
Встреча, прошедшая в Москве на арене "бело-голубых", завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу "Спартака". В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (19-я минута), Джозеф Кин (23), Иван Морозов (42) и Даниэль Усманов (59). Ассистировавший Кину Данил Пивчулин и Морозов продлили свои результативные серии до четырех матчей. У "Динамо" отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50).
"Динамо" провело первый матч после увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера. Команду временно возглавил вернувшийся в сентябре в тренерский штаб Вячеслав Козлов.
Защитник "Динамо" Игорь Ожиганов сыграл 800-й матч в КХЛ, его одноклубник нападающий Дилан Сикьюра провел 100-ю встречу.
"Спартак", набрав 31 очко, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" (33) занимает пятое место. В следующем матче "Спартак" 20 ноября сыграет в гостях с нижегородским "Торпедо", "Динамо" в этот же день примет новосибирскую "Сибирь".
Результаты других матчей:
- "Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Минск) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0);
- "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).