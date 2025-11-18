Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 17 ноября объявил о решении покинуть московское "Динамо". Удручающая половина сезона-2025/26 дала понять специалисту, что совмещение работы в клубе и сборной России — идея плохая. Потому и планирует Валерий Георгиевич сосредоточиться на национальной команде, которая плохо провела ноябрьские товарищеские матчи против перуанцев и чилийцев и потерпела первое за четыре года поражение.

В Российском футбольном союзе одобрили поступок Карпина. Генсек РФС Максим Митрофанов отметил, что национальную команду ждут новый календарь и новые задачи, требующие полного внимания со стороны рулевого:

« "Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности".

О том, как сам Карпин отнесся к уходу и каким получились пять месяцев в стане "бело-голубых", читайте в нашем материале:

Что дальше для "Динамо"? Великий клуб при Карпине в 22 матчах победил восемь раз и проиграл девять, безвыигрышная серия насчитывает пять встреч. По итогам 15 туров национального первенства "бело-голубые" идут десятыми в турнирной таблице с 17 очками. Ну и в глобальном смысле все остается неизменным (не верится, что этот сезон удастся спасти):

с 1976 года "Динамо" не побеждало в чемпионате СССР/России;

с 1995-го, когда был триумф в Кубке страны, москвичи не знают вкуса больших побед. Первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2016/17, само собой, оставляем за скобками.

Зато можно сделать задел на сезон следующий, пригласив тренера, который сразу начнет собирать боевую команду. Пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев, с которым в конце прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) после увольнения Марцела Лички "бело-голубые" до последнего боролись за золото.

© Соцсети ФК "Динамо" (Москва) Ролан Гусев © Соцсети ФК "Динамо" (Москва) Ролан Гусев

А вот кого инсайдеры и СМИ называют потенциальными сменщиками Карпина без приписки и.о.:

Станислав Черчесов

Как пишет журналист Иван Карпов, провалившийся в сборной Казахстана, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" Черчесов может вернуться в "Динамо", которое тренировал в 2014-2015 годах и доводил до 1/8 финала Лиги Европы. Его кандидатуру якобы лоббирует член совета директоров Сергей Степашин.

В прошлом году в разговоре с "СЭ" герой четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 недвусмысленно намекал, что готов вернуться в Петровский парк:

« "Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. "Динамо" даже не может, а должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что если менеджмент посчитает нужным обсудить со мной вопрос, то готов к общению. Со своей стороны скажу так: приходить в "Динамо" нужно только с одной целью — брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет — все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России. Что касается состава, то у "бело-голубых" для этого есть почти все — образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два или даже три".

Владимир Федотов

Также инсайдер называет имя экс-главного тренера ЦСКА, который после скандального расставания с армейцами в июне 2024 года (специалист требует компенсацию за досрочное разглашение соглашения) остается не у дел.

Сергей Игнашевич

Как и Федотов, очень долго без работы находится экс-наставник московского "Торпедо" и "Балтики" Сергей Игнашевич. В РПЛ у легенды ЦСКА и сборной России с первой попытки не получилось, зато в Первой лиге калининградцы с ним не проигрывали 30 матчей кряду и, заняв второе место в первенстве, спустя 25 лет вернулись в высший дивизион.

« "Не копирую ни одного своего тренера, но у многих почерпнул что-то полезное: у Газзаева, Семина, Хиддинка, Капелло и даже у Хуанде Рамоса, с которым поработал всего месяц. Адвокат, Слуцкий, Гончаренко — в работе каждого я видел плюсы и минусы. Безусловно, в команде должен быть баланс: дисциплина, но в то же время футболисты не должны чувствовать себя в клетке. Я видел разные подходы: и демократичный, и авторитарный. Стараюсь исходить как из интересов команды, так и из интересов игроков", — объяснял свою тренерскую философию экс-одноклубник Гусева, тоже бравший Кубок УЕФА — 2005.

Среди кандидатов есть иностранцы

Один — хорошо знакомый динамовцам Сандро Шварц. Немец трудился в стане "бело-голубых" с октября 2020-го по май 2022 года, москвичи под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата России и дошли до финала Кубка страны. После этого тренер поработал в берлинской "Герте", а сейчас руководит американским "Нью-Йорк Ред Буллз", контракт с которым истекает 31 декабря.

Решение о возвращении Шварца будет выглядеть со стороны тренера лицемерным. Ведь его уход трехлетней давности не имел отношения к спорту.

Другой зарубежный специалист в "Динамо" не работал, однако имеет более громкое имя. Как игрок Нури Шахин защищал цвета таких топ-клубов, как дортмундская "Боруссия", мадридский "Реал" и "Ливерпуль", а тренерскую карьеру начал в 33 года, возглавив турецкий "Антальяспор". После он потренировал дортмундцев и вернулся в Турцию, на сей раз в "Истанбул Башакшехир".

Михаил Галактионов

Еще на прошлой неделе сообщалось, что "Динамо" рассматривает на замену Карпину главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова. Железнодорожники до 14-го тура РПЛ оставались непобежденными и сейчас ведут борьбу за золото — неудивительно, что москвичи положили глаз на отечественного специалиста. Но покинет ли Галактионов Черкизово? Его действующий контракт с "красно-зелеными" рассчитан до завершения сезона, а неустойка за расторжение составляет 20 миллионов рублей. Да и непонятно, как отнесется к переманиванию тренера новое руководство "Локомотива", чьим генеральным директором на днях стал Борис Ротенберг — младший.

Юрий Семин