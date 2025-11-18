https://ria.ru/20251118/dinamo-2055615020.html
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 17 ноября объявил о решении покинуть московское "Динамо". Удручающая половина сезона-2025/26 дала понять
Иван Орехов
Иван Орехов
Новости
Иван Орехов
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 17 ноября объявил о решении покинуть московское "Динамо". Удручающая половина сезона-2025/26 дала понять специалисту, что совмещение работы в клубе и сборной России — идея плохая. Потому и планирует Валерий Георгиевич сосредоточиться на национальной команде, которая плохо провела ноябрьские товарищеские матчи против перуанцев и чилийцев и потерпела первое за четыре года поражение.
В Российском футбольном союзе одобрили поступок Карпина. Генсек РФС Максим Митрофанов отметил, что национальную команду ждут новый календарь и новые задачи, требующие полного внимания со стороны рулевого:
«
"Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности".
О том, как сам Карпин отнесся к уходу и каким получились пять месяцев в стане "бело-голубых", читайте в нашем материале:
Что дальше для "Динамо"? Великий клуб при Карпине в 22 матчах победил восемь раз и проиграл девять, безвыигрышная серия насчитывает пять встреч. По итогам 15 туров национального первенства "бело-голубые" идут десятыми в турнирной таблице с 17 очками. Ну и в глобальном смысле все остается неизменным (не верится, что этот сезон удастся спасти):
- с 1976 года "Динамо" не побеждало в чемпионате СССР/России;
- с 1995-го, когда был триумф в Кубке страны, москвичи не знают вкуса больших побед. Первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2016/17, само собой, оставляем за скобками.
Зато можно сделать задел на сезон следующий, пригласив тренера, который сразу начнет собирать боевую команду. Пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев, с которым в конце прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) после увольнения Марцела Лички "бело-голубые" до последнего боролись за золото.
А вот кого инсайдеры и СМИ называют потенциальными сменщиками Карпина без приписки и.о.:
Как пишет журналист Иван Карпов, провалившийся в сборной Казахстана, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" Черчесов может вернуться в "Динамо", которое тренировал в 2014-2015 годах и доводил до 1/8 финала Лиги Европы. Его кандидатуру якобы лоббирует член совета директоров Сергей Степашин.
В прошлом году в разговоре с "СЭ" герой четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 недвусмысленно намекал, что готов вернуться в Петровский парк:
«
"Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. "Динамо" даже не может, а должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что если менеджмент посчитает нужным обсудить со мной вопрос, то готов к общению. Со своей стороны скажу так: приходить в "Динамо" нужно только с одной целью — брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет — все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России. Что касается состава, то у "бело-голубых" для этого есть почти все — образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два или даже три".
Также инсайдер называет имя экс-главного тренера ЦСКА, который после скандального расставания с армейцами в июне 2024 года (специалист требует компенсацию за досрочное разглашение соглашения) остается не у дел.
Как и Федотов, очень долго без работы находится экс-наставник московского "Торпедо" и "Балтики" Сергей Игнашевич. В РПЛ у легенды ЦСКА и сборной России с первой попытки не получилось, зато в Первой лиге калининградцы с ним не проигрывали 30 матчей кряду и, заняв второе место в первенстве, спустя 25 лет вернулись в высший дивизион.
«
"Не копирую ни одного своего тренера, но у многих почерпнул что-то полезное: у Газзаева, Семина, Хиддинка, Капелло и даже у Хуанде Рамоса, с которым поработал всего месяц. Адвокат, Слуцкий, Гончаренко — в работе каждого я видел плюсы и минусы. Безусловно, в команде должен быть баланс: дисциплина, но в то же время футболисты не должны чувствовать себя в клетке. Я видел разные подходы: и демократичный, и авторитарный. Стараюсь исходить как из интересов команды, так и из интересов игроков", — объяснял свою тренерскую философию экс-одноклубник Гусева, тоже бравший Кубок УЕФА — 2005.
Среди кандидатов есть иностранцы
Один — хорошо знакомый динамовцам Сандро Шварц. Немец трудился в стане "бело-голубых" с октября 2020-го по май 2022 года, москвичи под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата России и дошли до финала Кубка страны. После этого тренер поработал в берлинской "Герте", а сейчас руководит американским "Нью-Йорк Ред Буллз", контракт с которым истекает 31 декабря.
Решение о возвращении Шварца будет выглядеть со стороны тренера лицемерным. Ведь его уход трехлетней давности не имел отношения к спорту.
Другой зарубежный специалист в "Динамо" не работал, однако имеет более громкое имя. Как игрок Нури Шахин защищал цвета таких топ-клубов, как дортмундская "Боруссия", мадридский "Реал" и "Ливерпуль", а тренерскую карьеру начал в 33 года, возглавив турецкий "Антальяспор". После он потренировал дортмундцев и вернулся в Турцию, на сей раз в "Истанбул Башакшехир".
Еще на прошлой неделе сообщалось, что "Динамо" рассматривает на замену Карпину главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова. Железнодорожники до 14-го тура РПЛ оставались непобежденными и сейчас ведут борьбу за золото — неудивительно, что москвичи положили глаз на отечественного специалиста. Но покинет ли Галактионов Черкизово? Его действующий контракт с "красно-зелеными" рассчитан до завершения сезона, а неустойка за расторжение составляет 20 миллионов рублей. Да и непонятно, как отнесется к переманиванию тренера новое руководство "Локомотива", чьим генеральным директором на днях стал Борис Ротенберг — младший.
Да-да, в "Динамо" хочет вернуться не только Станислав Саламович, но Юрий Павлович. В разговоре с "Матч ТВ" прославленный тренер признался, что отреагировал бы на приглашение от бывшего клуба и "довел бы дело до логического конца".