"Усиливать особо не надо": экс-глава "Спартака" дал совет руководству клуба

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" обладает неплохим подбором футболистов, но в межсезонье было бы неплохо приобрести фактурного нападающего и креативного полузащитника, заявил РИА Новости экс-владелец и президент столичного клуба Андрей Червиченко.