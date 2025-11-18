Рейтинг@Mail.ru
"Усиливать особо не надо": экс-глава "Спартака" дал совет руководству клуба
Футбол
 
15:02 18.11.2025 (обновлено: 15:53 18.11.2025)
"Усиливать особо не надо": экс-глава "Спартака" дал совет руководству клуба
"Усиливать особо не надо": экс-глава "Спартака" дал совет руководству клуба - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
"Усиливать особо не надо": экс-глава "Спартака" дал совет руководству клуба
Московский "Спартак" обладает неплохим подбором футболистов, но в межсезонье было бы неплохо приобрести фактурного нападающего и креативного полузащитника,... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
футбол
антон заболотный
наиль умяров
андрей червиченко
спартак москва
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
антон заболотный, наиль умяров, андрей червиченко, спартак москва, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Антон Заболотный, Наиль Умяров, Андрей Червиченко, Спартак Москва, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Усиливать особо не надо": экс-глава "Спартака" дал совет руководству клуба

Червиченко: "Спартаку" нужен фактурный форвард и креативный футболист

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" обладает неплохим подбором футболистов, но в межсезонье было бы неплохо приобрести фактурного нападающего и креативного полузащитника, заявил РИА Новости экс-владелец и президент столичного клуба Андрей Червиченко.
"Красно-белые" 11 ноября объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После первого круга чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Я не знаю, насколько серьезно зимой будет меняться состав "Спартака". Но могу точно сказать, что игроки в команде собраны хорошие. Просто их надо немного просеять и понять, кто с кем может разумно взаимодействовать. Понятно, что нужно приобретать какого-то крупного нападающего. Потому что я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем (летом) приобрели Антона Заболотного. "Спартаку" нужен фактурный нападающий и, может быть, все-таки более креативный разыгрывающий опорник", - сказал Червиченко.
"В том, чтобы отбить кому-то ноги, сломать кого-то, получить красную карточку или сделать что-то еще Наиль Умяров хорош. Но дело ведь в том, что "Спартаку" нужен тот, кто созидает, разыгрывает или помогает конструировать игру. Потому что впереди ребята играют очень хорошо. Может быть, еще нужны быстрые игроки на края. Повторюсь, состав у команды нормальный и его даже особо и усиливать не надо. Может быть, усиление заключается в правильной расстановке футболистов, правильных взаимосвязях и правильной подстраховке. То есть в создании именно рабочего механизма, а не просто толпы бегающих игроков", - добавил эксперт.
Футбол
 
