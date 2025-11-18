Рейтинг@Mail.ru
"Сектанты верят": Червиченко дал прогноз на титул "Спартака" в РПЛ
18.11.2025
"Сектанты верят": Червиченко дал прогноз на титул "Спартака" в РПЛ
Червиченко назвал сектантами фанатов "Спартака", которые верят в чемпионство

Андрей Червиченко
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Самые яростные и фанатичные болельщики московского "Спартака" верят в то, что команда еще сохраняет шансы на победу в чемпионате России по футболу, но ей будет сложно попасть даже в число призеров турнира, заявил РИА Новости бывший владелец и президент столичного клуба Андрей Червиченко.
"Красно-белые" 11 ноября объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После первого круга чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"По мнению спартаковских сектантов, команда еще может вступить в борьбу за золото. А на мой взгляд, отставание в восемь очков велико. При том, что у "Спартака" нет сбалансированной игры, все победы идут как какой-то импульс, некое везение и судейская помощь. И откуда взяться чемпионской игре? Тем более что впереди матч с ЦСКА, а армейцы - лидеры турнира. Вряд ли они так просто сдадутся. Поэтому я думаю, в этом сезоне "Спартаку" уже ничего не светит в плане чемпионства", - сказал Червиченко.
"Я боюсь, что "Спартаку" даже не светит попаданию в призовую тройку. Потому что команды в группе лидеров идут очень плотно, и в этом сезоне никто ничего отдавать не будет", - добавил собеседник агентства.
Тиаго Мотта - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Бывший тренер "Ювентуса" отказался возглавить "Спартак"
17 ноября, 23:58
 
Футбол
 
