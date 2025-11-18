Госдума смягчила проект налогообложения для букмекеров

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума во вторник в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов во втором чтении внесла в документ поправки, касающиеся налогообложения игорного бизнеса.

Госдума ранее в октябре приняла в первом чтении законопроект, в том числе ужесточающий с 1 января 2026 года налогообложение организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. С 2026 года законопроект вводил налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок. Также организаторов игр обязывали уплатить налог на прибыль организаций по общей ставке 25%. В ноябре руководители спортивных федераций обратились с просьбой сохранить действующий механизм целевых отчислений для стабильного финансирования массового и детско-юношеского спорта. Согласно данным федераций, за 2024 год сумма таких отчислений превысила 35 млрд рублей.

Во втором чтении вместо 5% с оборота предлагается взимать 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами. Также уточняется порядок уплаты налога и предоставления налоговой декларации букмекером по месту нахождения организации.

« "Мы благодарны Госдуме за поддержку правительственной поправки в законопроект о бюджете, которая позволит сохранить большее количество источников внебюджетной поддержки спорта. Это своевременный шаг, который положительно повлияет на устойчивость финансирования детско-юношеского спорта и позволит соблюсти баланс интересов государства, общества и отрасли. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина мы последовательно укрепляем систему поддержки юных спортсменов, тренеров и спортивных школ. Целевые отчисления от ставок на спорт стали одним из существенных инструментов развития массового спорта, позволившим за последние годы привлечь серьезные ресурсы в создание инфраструктуры, проведение соревнований и подготовку кадров. Их распределением на конкурсной основе занимается Российский спортивный фонд", - сказал министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Для большинства спортивных федераций поступления от целевых отчислений букмекеров являются ощутимой частью бюджета. Эти средства позволяют реализовывать программы развития детско-юношеского спорта, повышать квалификацию тренеров, проводить соревнования и поддерживать спортивные школы по всей стране. Решение парламента снять риск сокращения этого источника финансирования - безусловно позитивное. Это сигнал стабильности для всей спортивной отрасли, особенно для массового и детского спорта, где каждый вложенный рубль возвращается сторицей - в здоровье, воспитание и будущие достижения молодых спортсменов", - отметил депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.