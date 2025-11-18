Бельгия — Лихтенштейн: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 18 ноября

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бельгия и Лихтенштейн встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча состоится 18 ноября в Льеже и начнется в 22:45 по московскому времени.