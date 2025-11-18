https://ria.ru/20251118/alkaras--2055627954.html
СМИ: Алькарас пропустит "Финал восьми" Кубка Дэвиса
СМИ: Алькарас пропустит "Финал восьми" Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
СМИ: Алькарас пропустит "Финал восьми" Кубка Дэвиса
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не сыграет в финальной части Кубка Дэвиса из-за отека мышц, сообщает журналист COPE Жозе Моргадо. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
СМИ: Алькарас пропустит "Финал восьми" Кубка Дэвиса
