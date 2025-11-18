Баскетболист "Милуоки" Адетокунбо выбыл из строя из-за травмы паха

В ночь на вторник "Милуоки" на выезде уступил "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 106:118. Адетокунбо не смог продолжить встречу и покинул площадку во второй четверти. По словам главного тренера "Бакс" Дока Риверса, форвард во вторник пройдет МРТ.

"Выглядело не очень, могу вам сказать. Завтра мы узнаем больше. Он схватился за пах в первой четверти, я спросил его, и он сказал, что все в порядке. Потом так было еще два раза. Мне кажется, что он почувствовал дискомфорт еще раньше. Если мы потеряем Кевина Портера и Янниса это плохо скажется на нашей команде, но мы что-нибудь придумаем", - приводит слова Риверса ESPN.