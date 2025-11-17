"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий испанец Илия Топурия не заслуживает боя против обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА и одно поражение. Он идет вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.