"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий испанец Илия Топурия не заслуживает боя против обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.
Ранее действующий чемпион UFC в легком весе Топурия назвал Махачева "самым скучным бойцом в UFC" и подчеркнул, что победит россиянина в очном поединке. В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
"Я думаю, что Илия Топурия просто хочет привлечь внимание, хочет получить реванш, хочет чего-то добиться, но таких людей нужно игнорировать. Мы даже не должны о них говорить. Он не выиграл чемпионский бой, он сидит дома и смотрит телевизор, он ничего не делает. Так почему мы должны реагировать только потому, что он говорит: "О, я могу его побить", "О, он скучный"? Он просто пытается спровоцировать, создать шум, и теперь что — мы должны дать ему бой? Нет, он этого не заслужил. Махачев заслужил победу, он выиграл бой. Тут нет вопросов. И он будет становиться все лучше и лучше", - сказал Монсон.
На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА и одно поражение. Он идет вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Экс-чемпиону UFC в полулегком весе Топурии 28 лет. На счету представляющего Испанию бойца 17 побед и ни одного поражения. В июне испанец нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем титула в легком весе, который стал вакантным после того, как Махачев поднялся на категорию выше.
