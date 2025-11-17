Рейтинг@Mail.ru
"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:55 17.11.2025 (обновлено: 21:08 18.11.2025)
https://ria.ru/20251117/ufc-2055540658.html
"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией
"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-17T17:55:00+03:00
2025-11-18T21:08:00+03:00
спорт
джефф монсон
илия топурия
ислам махачев
ufc
единоборства
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950403252_0:195:1080:803_1920x0_80_0_0_f3106055b237b82e3deeff813a5f1aa8.jpg
/20251116/mahachev-2055262537.html
/20251116/makhachev--2055261734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950403252_0:94:1080:904_1920x0_80_0_0_e3541ff7f3e319cf9a4b6645b106265f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джефф монсон, илия топурия, ислам махачев, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Спорт, Джефф Монсон, Илия Топурия, Ислам Махачев, UFC, Единоборства, Смешанные боевые искусства (ММА)
"Пытается спровоцировать, и теперь что?" Монсон о вызове Махачева Топурией

Монсон: Топурия не заслуживает боя против Махачева

© UFCИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© UFC
Ислам Махачев. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий испанец Илия Топурия не заслуживает боя против обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.
Ранее действующий чемпион UFC в легком весе Топурия назвал Махачева "самым скучным бойцом в UFC" и подчеркнул, что победит россиянина в очном поединке. В воскресенье Махачев на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
16 ноября, 09:24
«
"Я думаю, что Илия Топурия просто хочет привлечь внимание, хочет получить реванш, хочет чего-то добиться, но таких людей нужно игнорировать. Мы даже не должны о них говорить. Он не выиграл чемпионский бой, он сидит дома и смотрит телевизор, он ничего не делает. Так почему мы должны реагировать только потому, что он говорит: "О, я могу его побить", "О, он скучный"? Он просто пытается спровоцировать, создать шум, и теперь что — мы должны дать ему бой? Нет, он этого не заслужил. Махачев заслужил победу, он выиграл бой. Тут нет вопросов. И он будет становиться все лучше и лучше", - сказал Монсон.
На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА и одно поражение. Он идет вторым в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Экс-чемпиону UFC в полулегком весе Топурии 28 лет. На счету представляющего Испанию бойца 17 побед и ни одного поражения. В июне испанец нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем титула в легком весе, который стал вакантным после того, как Махачев поднялся на категорию выше.
Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
ЕдиноборстваСпортДжефф МонсонИлия ТопурияИслам МахачевUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала