Терентьева, несмотря на беременность, выступит в начале сезона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева, несмотря на беременность, выступит в гонках в начале сезона-2025/26, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье Терентьева (в девичестве - Непряева) объявила в соцсетях о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка.

"Я знала давно (о второй беременности). В начале сезона еще увидите (на стартах). Конечно, она продолжит карьеру!" - сказала Вяльбе.