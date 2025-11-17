https://ria.ru/20251117/terenteva-2055510435.html
Терентьева, несмотря на беременность, выступит в начале сезона
лыжные гонки
спорт
елена вяльбе
александр терентьев
федерация лыжных гонок россии (флгр)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева, несмотря на беременность, выступит в гонках в начале сезона-2025/26, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В воскресенье Терентьева (в девичестве - Непряева) объявила в соцсетях о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка.
"Я знала давно (о второй беременности). В начале сезона еще увидите (на стартах). Конечно, она продолжит карьеру!" - сказала Вяльбе.
Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Кроме того, в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке "Тур де Ски".