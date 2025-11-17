Рейтинг@Mail.ru
16:21 17.11.2025
Терентьева, несмотря на беременность, выступит в начале сезона
Терентьева, несмотря на беременность, выступит в начале сезона

Терентьева, несмотря на беременность, выступит в гонках в начале сезона

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНаталья Терентьева
Наталья Терентьева - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Наталья Терентьева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева, несмотря на беременность, выступит в гонках в начале сезона-2025/26, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В воскресенье Терентьева (в девичестве - Непряева) объявила в соцсетях о том, что она и ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев ждут второго ребенка.
"Я знала давно (о второй беременности). В начале сезона еще увидите (на стартах). Конечно, она продолжит карьеру!" - сказала Вяльбе.
Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Кроме того, в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке "Тур де Ски".
Лыжные гонкиСпортЕлена ВяльбеАлександр ТерентьевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
